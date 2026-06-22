DAE de SBO recebe mudas de árvores nativas de projeto ecológico

O DAE (Departamento de Água e Esgoto) de Santa Bárbara d’Oeste recebeu na quinta-feira (18) uma nova doação de mudas de árvores da Escola Estadual Emilio Romi. A entrega, promovida por meio do projeto “Refloresta”, encerra as atividades do primeiro semestre e reafirma a sólida parceria entre a escola e a autarquia em prol da preservação ambiental e da valorização das espécies nativas para o equilíbrio ecológico.

Ao longo deste primeiro semestre, o DAE recebeu o total de 1.951 mudas de diferentes espécies provenientes do projeto escolar. O grande destaque do período é a inovação sustentável no processo de cultivo: 90% das mudas entregues foram produzidas com a nova tecnologia “paperpot”.

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Adotada pela autarquia, a técnica utiliza embalagens de papel biodegradável para envolver as raízes, substituindo de forma definitiva os tradicionais tubetes de plástico e reduzindo significativamente o impacto ambiental desde o plantio da semente.

Ciclo

No evento de entrega , que marcou o fim do ciclo semestral, foram doadas 19 espécies arbóreas nativas. A lista inclui: Jatobá, Ipê-branco e Ipê-amarelo, Olho-de-cabra, Catiguá, Falso-barbatimão, Saguaraji-vermelho, Dedaleiro, Angico-amarelo e Angico-branco, Gonçalo-alves, Canafístula, Baba-de-boi, Tamanqueiro, Jenipapo, Mutambo, Embira-de-sapo, Pitanga, Mata-pasto.

O projeto “Refloresta” teve início em 2021 e tem se mostrado uma ferramenta essencial de educação e ação ambiental. Desde a sua criação, alunos do ensino médio e professores da Escola Emílio Romi já entregaram um total expressivo de 8.348 mudas de árvores.

Todas as plantas recebidas pela autarquia são cuidadosamente acondicionadas nas estufas do Centro Ecológico de Santa Bárbara – Cesb. O espaço funciona como a principal área de produção e aclimatação de mudas do município e é coordenado de perto pela Diretoria de Gestão Ambiental do DAE barbarense.

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