Alcolumbre e Mota e o novo racha no Bolsonarismo

Ser raiz ou pragmático. Esse é o dilema que cerca parte do bolsonarismo brasileiro nas eleições de Alcolumbre no Senado e Hugo Mota na Câmara dos Deputados.

As candidaturas independentes para presidência da Câmara e do Senado foram criticadas por sonar estás próximos da família e pelo próprio ex-presidente.

Já a postura de deputados e senadores ligados ou obedientes a Bolsonaro foi alvo de crítica de boa parte dos intelectuais da extrema direita.

A vitória de Alcolumbre e Hugo Motta não trouxe pacificação ao time da extrema direita, ao contrário. Agora a expectativa é que os grupos sigam rachados para as eleições 2026.

Ivi Mesquita conta sobre sua preparação física e alimentação para o Carnaval



Carnaval chegando e o cuidado com o corpo e mente é redobrado para quem conquista o público na avenida com muito samba. Para as personalidades que desfilam em duas escolas, como é o caso da Ivi Mesquita, a preparação para a folia dura quase o ano todo.

Meses antes do grande dia, a musa do Vai-Vai e destaque da Vila Isabel intensifica seu treino de força, resistência e flexibilidade. Pratica exercício aeróbico com caneleira, corrida ao ar livre e musculação em dias alternados, e funcional, yoga e aulas de samba, duas vezes por semana.

Para aguentar a maratona dos ensaios e eventos nesse período, a dieta também desempenha um papel fundamental. Seu cardápio, elaborado por uma profissional especializada em passistas, inclui proteínas magras, alimentos ricos em carboidratos, além de frutas, legumes e verduras.

“Como suplemento, utilizo apenas a creatina e colágeno, e a hidratação é prioridade, especialmente nos dias que antecedem os desfiles. Mas, entre uma escola e outra acrescento também os isotônicos. Para me manter tranquila e relaxar, medito diariamente, esse é meu ritual desde 2011. Quando acaba o Carnaval, faço algumas sessões de massagens para aliviar as dores no corpo”, diz Ivi.

A musa afirma que nesse período deve-se tomar muito cuidado para não se lesionar, é fundamental fortalecer os músculos e dar uma atenção maior na escolha da sandália para os ensaios, pois uma simples pisada em falso pode gerar uma torção do pé.

Ivi tem 25 anos de história no Carnaval, é conhecida por sua presença marcante, pois além de cativar a todos nos desfiles, também faz sucesso como influenciadora e empresária. Com sua alegria e carisma, no último dia 31 foi mestre de cerimônias do palco da Virada, na Avenida Paulista, um dos maiores e mais tradicionais eventos de fim de ano no Brasil, que reuniu dois milhões de pessoas.