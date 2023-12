Além do whey protein: 4 suplementos para o bom funcionamento do organismo

Qualquer pessoa, ativa ou sedentária, pode ter dificuldade em ingerir proteínas suficientes para bater a meta diária, que é de 0,8 gramas por quilograma de peso do corpo, segundo a Organização Mundial da Saúde. Nesse contexto, o whey protein se consagra o suplemento mais famoso, mas há também muitos outros aliados de peso que produzem efeitos parecidos e auxiliam no bom funcionamento do organismo, na saúde e na performance física e mental.

O que é whey e como usar?

O whey protein é feito a partir da extração da proteína do soro do leite e auxilia no ganho de massa muscular e na redução do nível de gordura corporal. Para os intolerantes à lactose, o açúcar do leite, a opção são os wheys isolados. Médicos e nutricionistas indicam o consumo antes ou após o treino. Para quem não tem uma vida ativa fisicamente, uma dose diária é o suficiente – lembrando que o sedentarismo pode causar doenças.

Creatina

A creatina é um composto de aminoácidos que fornece aporte rápido de energia e garante um treino mais intenso e duradouro. A Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia recomenda tomar de 3 a 5 gramas por dia.

BCAA

Essencial para o crescimento, desenvolvimento e manutenção muscular. O suplemento de aminoácidos auxilia ainda na recuperação de lesões, no alívio de dores e reduz a fadiga durante o treino. O ideal, segundo especialistas, é ingerir após uma refeição.

Glutamina

Garante benefícios para quem deseja melhorar o sistema imunológico. Além disso, colabora com a saúde intestinal. Pode ser consumida pela manhã ou antes de dormir com água ou suco de frutas.

Coenzima Q10

A queridinha do momento traz inúmeros benefícios para homens e mulheres. Especialistas na área da saúde indicam uma cápsula ao dia para garantir mais energia, concentração e foco. Um estudo feito na Itália, em 2018, concluiu que a substância tem ação antioxidante e ajuda a reduzir radicais livres – moléculas que provocam o envelhecimento precoce.

Ainda vale lembrar que todos os suplementos devem ser usados com orientação de médicos e nutricionistas.

