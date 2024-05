Belos dribles, golaços e até título decidido na prorrogação. Diante do sonho de representar o Brasil em uma ‘Copa de futebol de rua’, dezenas de jovens encararam a seletiva brasileira do Red Bull Quatro em Quadra, no último final de semana, em Bragança Paulista (SP). Com a magia do futebol raiz na ponta da chuteira, as equipes ‘UP F.C’ e ‘XSquad’ se tornaram campeãs nas categorias feminina e mista, respectivamente, e carimbaram o passaporte rumo à Alemanha para a fase global, diante de dezenas de nações, na estrutura do RB Leipzig.

No HWT Sports (Centro de Treinamento do time feminino do Red Bull Bragantino), jovens de diversos locais formaram times de cinco jogadores (quatro titulares e um reserva) e colocaram suas habilidades à prova durante 10 minutos em uma quadra reduzida, sem goleiro e sem poder pisar na área delimitada perto das mini-traves. Aliás, gols nos primeiro e último minutos valiam o dobro.

Na categoria feminina, o UP F.C passou, no mata-mata, por ‘E.C.T Mosqueteiros’, ‘Baixada’ e superou, na grande decisão, o ‘Arsenal Atibaia’. A equipe foi formada por Tatiane Nepomuceno, Nayara Carvalho, Mayra Souza, Beatriz Rodriguez e Gisele Pereira. “Estamos muito felizes. Jogamos há muito tempo juntas, pois éramos jogadoras profissionais de futsal. Cada uma seguiu o seu rumo, contudo, quando tem algum campeonato, a gente se reúne. Por sinal, o nome do time lembra isso, pois o UP representa o ‘último pique’ (risos)”, afirma a capitã Nepomuceno, de 31 anos, que mora em São José dos Campos (SP) e é professora de Educação Física.

No misto, o título só veio na prorrogação. Com Bruno Maia, Matheus Klynsmann, Luis Felipe Barreiros, Gabriel Jorge e Felipe Gonçalves, o Xsquad venceu Varnático nas quartas de final, derrotou os atuais campeões ‘Os Guri Baixada’ na semifinal e, no duelo diante do ‘Comigo Não Tá’, o embate terminou empatado. Logo, a disputa se encaminhou para o x1. Com um belo corte para direita e chute seco, o Xsquad garantiu a vaga no Mundial.