“Alexa, qual é a altura do Messi?”

Sempre pronta para ajudar e entreter, Alexa esteve mais uma vez ao lado dos brasileiros ao longo de 2025, não apenas respondendo a milhões de perguntas, mas também marcando presença no dia a dia como companheira em casa, na diversão e como a assistente pessoal preferida. Reveladas hoje, as “Perguntas Mais Feitas para Alexa em 2025” mostram os principais interesses, curiosidades e tendências que marcaram o Brasil, reunindo desde esportes e celebridades até música e conhecimento geral.
Em um ano dominado pelo futebol e pelas grandes estrelas do esporte, perguntas relacionadas a ídolos globais lideraram os pedidos. Clientes brasileiros quiseram saber, por exemplo: “Qual é a altura do Messi?”, “Quanto Neymar ganha?” e “Cristiano Ronaldo é casado?”, confirmando a paixão nacional pelo esporte e por seus protagonistas.
No esporte, além de Cristiano Ronaldo e Neymar, atletas como Lionel Messi, Pelé, Ayrton Senna, Ronaldinho, Rubens Barrichello e Marta também estiveram entre os mais citados, reforçando o interesse dos brasileiros tanto por lendas históricas quanto por estrelas atuais.
As celebridades despertaram enorme curiosidade entre os usuários de Alexa. Entre as pessoas mais perguntadas para a assistente virtual no Brasil em 2025 estão Cristiano Ronaldo, Neymar, Roberto Carlos, Lionel Messi, Xuxa e Pelé. Quando o assunto foi artistas musicais, nomes como Michael Jackson, Roberto Carlos, Lady Gaga, Ana Castela e Marília Mendonça estiveram entre os mais buscados. Já no universo da TV e do entretenimento, Xuxa, Ana Maria Braga, Silvio Santos, Fernanda Montenegro e William Bonner figuraram entre os mais perguntados.
E quem não gosta de bastidores e curiosidades? A vida pessoal das celebridades também foi destaque com perguntas sobre com quem famosos são casados trouxeram nomes como Cristiano Ronaldo, Neymar e Roberto Carlos, enquanto buscas sobre patrimônio e fortuna colocaram Elon Musk, MrBeast, Neymar, Cristiano Ronaldo, Jeff Bezos e Bill Gates no topo da lista. Já dúvidas sobre estatura tiveram Lionel Messi, Cristiano Ronaldo e Neymar entre os líderes.
Os brasileiros também recorreram à Alexa em busca de conhecimento geral. Entre as perguntas mais frequentes estiveram: “Qual é o Salmo 91?”, “Qual é o salário mínimo no Brasil?”, “Quando começa o inverno no Brasil?”, “Quais são os números da Mega-Sena?” e “Qual é a população da Terra?”, além de pedidos para rezar o terço.
Na música, Henrique & Juliano conquistaram o primeiro lugar como artistas mais tocados via Alexa e Amazon Music no Brasil. Também se destacaram Ana Castela, Marília Mendonça, Jorge & Mateus e Grupo Menos é Mais. Entre as músicas mais pedidas do ano estão “APT.” (Rosé & Bruno Mars), “P do Pecado (Ao Vivo)”, “Xote da Alegria” e “Golden”, da trilha de KPop Demon Hunters. No universo dos podcasts, “Não Inviabilize” liderou a preferência, seguido por “O Assunto” e “Histórias da Firma”.
Fora da música, o futebol foi disparado o esporte mais perguntado para Alexa, seguido por Fórmula 1, Basquete/NBA e Futebol Americano/NFL. Entre os clubes, Flamengo, Palmeiras, Corinthians, São Paulo Futebol Clube e Cruzeiro foram os mais citados pelos usuários brasileiros.
Confira abaixo os principais temas e exemplos das perguntas mais feitas para Alexa no Brasil em 2025:
Esportes – Os mais perguntados
Exemplos de perguntas: “Alexa, quem ganhou o último jogo?”, “Alexa, quando é a próxima corrida?”, “Alexa, quem joga hoje?”
- Futebol
- Fórmula 1
- Basquete/NBA
- Futebol Americano/NFL
Conhecimento Geral – Destaques
- Qual é o Salmo 91?
- Qual é o salário mínimo no Brasil?
- Quando começa e termina o inverno no Brasil?
- Quais são os números da Mega-Sena?
- Qual é a população da Terra?
Pessoas
Estatura – Top 10
Exemplo de pergunta: “Alexa, qual é a altura de [nome da pessoa]?”
- Lionel Messi
- Cristiano Ronaldo
- Rain (Jung Ji-Hoon)
- Neymar
- Lady Gaga
- Tom Cruise
- Yeferson Soteldo
- Bruno Mars
- Ariana Grande
- Luciano Huck
Patrimônio
Exemplo de perguntas: “Alexa, qual é o patrimônio de [nome da pessoa]?” ou “Alexa, quanto Aline tem de fortuna?”
- Elon Musk
- Dr. Disrespect
- MrBeast
- Neymar
- Cristiano Ronaldo
- Jeff Bezos
- Jay-Z
- Lionel Messi
- Bill Gates
- Silvio Santos
Cônjuges
Exemplo de pergunta: “Alexa, com quem [nome da pessoa] é casado(a)?”
- Erasmo Carlos
- Cristiano Ronaldo
- Neymar
- Roberto Carlos
- Projota
- Zé Felipe
- Alexandre Pato
- Elon Musk
- Daniel
- Xuxa
Música
Artistas mais tocados
- Henrique & Juliano
- Ana Castela
- Marília Mendonça
- Jorge & Mateus
- Grupo Menos é Mais
- Bruno & Marrone
- Gusttavo Lima
- Roberto Carlos
- Chitãozinho & Xororó
- Luan Santana
Músicas mais pedidas
- APT., Rosé & Bruno Mars
- P do Pecado (Ao Vivo), Grupo Menos é Mais & Simone Mendes
- Xote da Alegria, Falamansa
- Descer Pra BC, Brenno & Matheus & DJ Ari SL
- Tubarões (Ao Vivo), Diego & Victor Hugo
- Golden, HUNTR/X (KPop Demon Hunters)
- Bênçãos Que Não Têm Fim, (Counting My Blessings), Isadora Pompeo
- Die With a Smile, Lady Gaga & Bruno Mars
- Clima de Rodeio, Dj Chris No Beat & Ana Castela
- Resenha do Arrocha, J. Eskine & Alef Donk
Podcasts mais solicitados
- Não Inviabilize
- O Assunto
- Histórias da Firma
- Pretinho Básico
- Modus Operandi
- Café com Deus
- Os Pingos nos Is
- Inteligência Ltda.
- Quem Ama Não Esquece
- Jota Jota Podcast
