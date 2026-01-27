“Alexa, qual é a altura do Messi?”

Sempre pronta para ajudar e entreter, Alexa esteve mais uma vez ao lado dos brasileiros ao longo de 2025, não apenas respondendo a milhões de perguntas, mas também marcando presença no dia a dia como companheira em casa, na diversão e como a assistente pessoal preferida. Reveladas hoje, as “Perguntas Mais Feitas para Alexa em 2025” mostram os principais interesses, curiosidades e tendências que marcaram o Brasil, reunindo desde esportes e celebridades até música e conhecimento geral.

Em um ano dominado pelo futebol e pelas grandes estrelas do esporte, perguntas relacionadas a ídolos globais lideraram os pedidos. Clientes brasileiros quiseram saber, por exemplo: “Qual é a altura do Messi?”, “Quanto Neymar ganha?” e “Cristiano Ronaldo é casado?”, confirmando a paixão nacional pelo esporte e por seus protagonistas.

No esporte, além de Cristiano Ronaldo e Neymar, atletas como Lionel Messi, Pelé, Ayrton Senna, Ronaldinho, Rubens Barrichello e Marta também estiveram entre os mais citados, reforçando o interesse dos brasileiros tanto por lendas históricas quanto por estrelas atuais.

As celebridades despertaram enorme curiosidade entre os usuários de Alexa. Entre as pessoas mais perguntadas para a assistente virtual no Brasil em 2025 estão Cristiano Ronaldo, Neymar, Roberto Carlos, Lionel Messi, Xuxa e Pelé. Quando o assunto foi artistas musicais, nomes como Michael Jackson, Roberto Carlos, Lady Gaga, Ana Castela e Marília Mendonça estiveram entre os mais buscados. Já no universo da TV e do entretenimento, Xuxa, Ana Maria Braga, Silvio Santos, Fernanda Montenegro e William Bonner figuraram entre os mais perguntados.

E quem não gosta de bastidores e curiosidades? A vida pessoal das celebridades também foi destaque com perguntas sobre com quem famosos são casados trouxeram nomes como Cristiano Ronaldo, Neymar e Roberto Carlos, enquanto buscas sobre patrimônio e fortuna colocaram Elon Musk, MrBeast, Neymar, Cristiano Ronaldo, Jeff Bezos e Bill Gates no topo da lista. Já dúvidas sobre estatura tiveram Lionel Messi, Cristiano Ronaldo e Neymar entre os líderes.

Os brasileiros também recorreram à Alexa em busca de conhecimento geral. Entre as perguntas mais frequentes estiveram: “Qual é o Salmo 91?”, “Qual é o salário mínimo no Brasil?”, “Quando começa o inverno no Brasil?”, “Quais são os números da Mega-Sena?” e “Qual é a população da Terra?”, além de pedidos para rezar o terço.

Na música, Henrique & Juliano conquistaram o primeiro lugar como artistas mais tocados via Alexa e Amazon Music no Brasil. Também se destacaram Ana Castela, Marília Mendonça, Jorge & Mateus e Grupo Menos é Mais. Entre as músicas mais pedidas do ano estão “APT.” (Rosé & Bruno Mars), “P do Pecado (Ao Vivo)”, “Xote da Alegria” e “Golden”, da trilha de KPop Demon Hunters. No universo dos podcasts, “Não Inviabilize” liderou a preferência, seguido por “O Assunto” e “Histórias da Firma”.

Fora da música, o futebol foi disparado o esporte mais perguntado para Alexa, seguido por Fórmula 1, Basquete/NBA e Futebol Americano/NFL. Entre os clubes, Flamengo, Palmeiras, Corinthians, São Paulo Futebol Clube e Cruzeiro foram os mais citados pelos usuários brasileiros.

Confira abaixo os principais temas e exemplos das perguntas mais feitas para Alexa no Brasil em 2025:

Esportes – Os mais perguntados

Exemplos de perguntas: “Alexa, quem ganhou o último jogo?”, “Alexa, quando é a próxima corrida?”, “Alexa, quem joga hoje?”

Futebol Fórmula 1 Basquete/NBA Futebol Americano/NFL

Conhecimento Geral – Destaques

Qual é o Salmo 91? Qual é o salário mínimo no Brasil? Quando começa e termina o inverno no Brasil? Quais são os números da Mega-Sena? Qual é a população da Terra?

Pessoas

Estatura – Top 10

Exemplo de pergunta: “Alexa, qual é a altura de [nome da pessoa]?”

Lionel Messi Cristiano Ronaldo Rain (Jung Ji-Hoon) Neymar Lady Gaga Tom Cruise Yeferson Soteldo Bruno Mars Ariana Grande Luciano Huck

Patrimônio

Exemplo de perguntas: “Alexa, qual é o patrimônio de [nome da pessoa]?” ou “Alexa, quanto Aline tem de fortuna?”

Elon Musk Dr. Disrespect MrBeast Neymar Cristiano Ronaldo Jeff Bezos Jay-Z Lionel Messi Bill Gates Silvio Santos

Cônjuges

Exemplo de pergunta: “Alexa, com quem [nome da pessoa] é casado(a)?”

Erasmo Carlos Cristiano Ronaldo Neymar Roberto Carlos Projota Zé Felipe Alexandre Pato Elon Musk Daniel Xuxa

Música

Artistas mais tocados

Henrique & Juliano Ana Castela Marília Mendonça Jorge & Mateus Grupo Menos é Mais Bruno & Marrone Gusttavo Lima Roberto Carlos Chitãozinho & Xororó Luan Santana

Músicas mais pedidas

APT., Rosé & Bruno Mars P do Pecado (Ao Vivo), Grupo Menos é Mais & Simone Mendes Xote da Alegria, Falamansa Descer Pra BC, Brenno & Matheus & DJ Ari SL Tubarões (Ao Vivo), Diego & Victor Hugo Golden, HUNTR/X (KPop Demon Hunters) Bênçãos Que Não Têm Fim, (Counting My Blessings), Isadora Pompeo Die With a Smile, Lady Gaga & Bruno Mars Clima de Rodeio, Dj Chris No Beat & Ana Castela Resenha do Arrocha, J. Eskine & Alef Donk

Podcasts mais solicitados

Não Inviabilize O Assunto Histórias da Firma Pretinho Básico Modus Operandi Café com Deus Os Pingos nos Is Inteligência Ltda. Quem Ama Não Esquece Jota Jota Podcast

