“Alexa, qual é a altura do Messi?”

Sempre pronta para ajudar e entreter, Alexa esteve mais uma vez ao lado dos brasileiros ao longo de 2025, não apenas respondendo a milhões de perguntas, mas também marcando presença no dia a dia como companheira em casa, na diversão e como a assistente pessoal preferida. Reveladas hoje, as “Perguntas Mais Feitas para Alexa em 2025” mostram os principais interesses, curiosidades e tendências que marcaram o Brasil, reunindo desde esportes e celebridades até música e conhecimento geral.

Em um ano dominado pelo futebol e pelas grandes estrelas do esporte, perguntas relacionadas a ídolos globais lideraram os pedidos. Clientes brasileiros quiseram saber, por exemplo: “Qual é a altura do Messi?”, “Quanto Neymar ganha?” e “Cristiano Ronaldo é casado?”, confirmando a paixão nacional pelo esporte e por seus protagonistas.

No esporte, além de Cristiano Ronaldo e Neymar, atletas como Lionel Messi, Pelé, Ayrton Senna, Ronaldinho, Rubens Barrichello e Marta também estiveram entre os mais citados, reforçando o interesse dos brasileiros tanto por lendas históricas quanto por estrelas atuais.

As celebridades despertaram enorme curiosidade entre os usuários de Alexa. Entre as pessoas mais perguntadas para a assistente virtual no Brasil em 2025 estão Cristiano Ronaldo, Neymar, Roberto Carlos, Lionel Messi, Xuxa e Pelé. Quando o assunto foi artistas musicais, nomes como Michael Jackson, Roberto Carlos, Lady Gaga, Ana Castela e Marília Mendonça estiveram entre os mais buscados. Já no universo da TV e do entretenimento, Xuxa, Ana Maria Braga, Silvio Santos, Fernanda Montenegro e William Bonner figuraram entre os mais perguntados.

E quem não gosta de bastidores e curiosidades? A vida pessoal das celebridades também foi destaque com perguntas sobre com quem famosos são casados trouxeram nomes como Cristiano Ronaldo, Neymar e Roberto Carlos, enquanto buscas sobre patrimônio e fortuna colocaram Elon Musk, MrBeast, Neymar, Cristiano Ronaldo, Jeff Bezos e Bill Gates no topo da lista. Já dúvidas sobre estatura tiveram Lionel Messi, Cristiano Ronaldo e Neymar entre os líderes.

Os brasileiros também recorreram à Alexa em busca de conhecimento geral. Entre as perguntas mais frequentes estiveram: “Qual é o Salmo 91?”, “Qual é o salário mínimo no Brasil?”, “Quando começa o inverno no Brasil?”, “Quais são os números da Mega-Sena?” e “Qual é a população da Terra?”, além de pedidos para rezar o terço.

Na música, Henrique & Juliano conquistaram o primeiro lugar como artistas mais tocados via Alexa e Amazon Music no Brasil. Também se destacaram Ana Castela, Marília Mendonça, Jorge & Mateus e Grupo Menos é Mais. Entre as músicas mais pedidas do ano estão “APT.” (Rosé & Bruno Mars), “P do Pecado (Ao Vivo)”, “Xote da Alegria” e “Golden”, da trilha de KPop Demon Hunters. No universo dos podcasts, “Não Inviabilize” liderou a preferência, seguido por “O Assunto” e “Histórias da Firma”.

Fora da música, o futebol foi disparado o esporte mais perguntado para Alexa, seguido por Fórmula 1, Basquete/NBA e Futebol Americano/NFL. Entre os clubes, Flamengo, Palmeiras, Corinthians, São Paulo Futebol Clube e Cruzeiro foram os mais citados pelos usuários brasileiros.

Confira abaixo os principais temas e exemplos das perguntas mais feitas para Alexa no Brasil em 2025:

Esportes – Os mais perguntados

Exemplos de perguntas: “Alexa, quem ganhou o último jogo?”, “Alexa, quando é a próxima corrida?”, “Alexa, quem joga hoje?”

  1. Futebol
  2. Fórmula 1
  3. Basquete/NBA
  4. Futebol Americano/NFL

Conhecimento Geral – Destaques

  1. Qual é o Salmo 91?
  2. Qual é o salário mínimo no Brasil?
  3. Quando começa e termina o inverno no Brasil?
  4. Quais são os números da Mega-Sena?
  5. Qual é a população da Terra?

Pessoas

Estatura – Top 10

Exemplo de pergunta: “Alexa, qual é a altura de [nome da pessoa]?”

  1. Lionel Messi
  2. Cristiano Ronaldo
  3. Rain (Jung Ji-Hoon)
  4. Neymar
  5. Lady Gaga
  6. Tom Cruise
  7. Yeferson Soteldo
  8. Bruno Mars
  9. Ariana Grande
  10. Luciano Huck

Patrimônio

Exemplo de perguntas: “Alexa, qual é o patrimônio de [nome da pessoa]?” ou “Alexa, quanto Aline tem de fortuna?”

  1. Elon Musk
  2. Dr. Disrespect
  3. MrBeast
  4. Neymar
  5. Cristiano Ronaldo
  6. Jeff Bezos
  7. Jay-Z
  8. Lionel Messi
  9. Bill Gates
  10. Silvio Santos

Cônjuges

Exemplo de pergunta: Alexa, com quem [nome da pessoa] é casado(a)?”

  1. Erasmo Carlos
  2. Cristiano Ronaldo
  3. Neymar
  4. Roberto Carlos
  5. Projota
  6. Zé Felipe
  7. Alexandre Pato
  8. Elon Musk
  9. Daniel
  10. Xuxa

Música

Artistas mais tocados

  1. Henrique & Juliano
  2. Ana Castela
  3. Marília Mendonça
  4. Jorge & Mateus
  5. Grupo Menos é Mais
  6. Bruno & Marrone
  7. Gusttavo Lima
  8. Roberto Carlos
  9. Chitãozinho & Xororó
  10. Luan Santana

Músicas mais pedidas

  1. APT., Rosé & Bruno Mars
  2. P do Pecado (Ao Vivo), Grupo Menos é Mais & Simone Mendes
  3. Xote da Alegria, Falamansa
  4. Descer Pra BC, Brenno & Matheus & DJ Ari SL
  5. Tubarões (Ao Vivo), Diego & Victor Hugo
  6. Golden, HUNTR/X (KPop Demon Hunters)
  7. Bênçãos Que Não Têm Fim, (Counting My Blessings), Isadora Pompeo
  8. Die With a Smile, Lady Gaga & Bruno Mars
  9. Clima de Rodeio, Dj Chris No Beat & Ana Castela
  10. Resenha do Arrocha, J. Eskine & Alef Donk

Podcasts mais solicitados

  1. Não Inviabilize
  2. O Assunto
  3. Histórias da Firma
  4. Pretinho Básico
  5. Modus Operandi
  6. Café com Deus
  7. Os Pingos nos Is
  8. Inteligência Ltda.
  9. Quem Ama Não Esquece
  10. Jota Jota Podcast

 

