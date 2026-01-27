A vereadora Jacira Chavare realizou, nesta segunda-feira (26), uma visita ao Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi, com o objetivo de acompanhar de perto o funcionamento da unidade, ouvir profissionais da saúde e dialogar com a direção sobre as principais demandas do hospital.

A parlamentar foi recepcionada pelo diretor-geral do hospital, Ruy Santos, pela gerente administrativa Pamela Cordiolli, pela diretora técnica Dra. Eloisa Cardoso, pelo gerente de operações, Vicente Paiva, e pela coordenadora do NIR (Núcleo Interno de Regulação) Dra. Mirella Magalhães, que apresentaram informações sobre a rotina da unidade, os serviços prestados e os principais desafios enfrentados no atendimento à população.

Durante a visita, Jacira percorreu diversos setores, conversou com médicos, enfermeiros e colaboradores, além de se informar sobre os atendimentos prestados à população, especialmente nas áreas de urgência, emergência e assistência materno-infantil.

Ao comentar a realidade da unidade, Jacira Chavare reconheceu que ainda há desafios, mas fez questão de defender o trabalho que vem sendo realizado.

Fala Jacira

“Sabemos que ainda há muito a melhorar, e isso precisa ser dito com responsabilidade. Mas é justo reconhecer que o Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi realiza um trabalho sério, humano e essencial para Americana. Médicos, enfermeiros e toda a equipe se dedicam diariamente, mesmo diante das dificuldades, para garantir atendimento e cuidado à população. Defender a saúde pública também é defender quem está aqui todos os dias salvando vidas”, afirmou a vereadora.

A parlamentar também destacou a importância do diálogo entre o Legislativo, a gestão hospitalar e os profissionais da linha de frente, reforçando seu compromisso com a busca por investimentos, valorização dos trabalhadores da saúde e a melhoria contínua dos serviços prestados à população.

Jacira Chavare ressaltou ainda os recursos já conquistados para o fortalecimento da saúde pública, que contribuirão diretamente para a ampliação dos atendimentos no município.

Entre eles, estão R$ 141 mil, viabilizados por emenda individual da deputada federal Maria Rosas, destinados à realização de exames laboratoriais voltados à saúde da mulher, com pagamento efetuado em dezembro e utilização prevista para 2026, além de R$ 300 mil, por meio de emenda do deputado estadual Sebastião Santos, destinados à realização de cirurgias eletivas, também já pagos e com execução prevista para 2026.

Além das emendas parlamentares, o município contará com recursos de custeio para a área da saúde, sendo R$ 106.315,52 em 2025, destinados a insumos, procedimentos, serviços e exames voltados à saúde da mulher, e R$ 113.368,42 em 2026, para custeio de exames diagnósticos e consultas especializadas.

A visita integra a agenda de acompanhamento e fiscalização do mandato, com foco no fortalecimento das políticas públicas de saúde em Americana.