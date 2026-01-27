Uma dupla de assaltantes tem assustado comércios na região central de Americana. O caso acontecido em janeiro e filmado foi em um comércio no bairro Frezarin. Empresários do bairro entraram em contato com a reportagem para relatar ataques após prisão feita pela Gama esta madrugada.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

A proprietária relatou ao site que desta última vez foi tentativa sem sucesso, mas no ano passado eles obtiveram sucesso.

“Tive que ficar um domingo atendendo a clientela sem energia”, disse a proprietária do comércio de galetos na brasa.

Suspeita da dupla

Ela suspeita que os ladrões sejam pessoas conhecidas que passam durante o dia pedindo comida. Os ladrões de fios viram o rosto para não serem reconhecidos nas gravações.