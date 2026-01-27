O vereador Lúcio Donizete participou, nesta segunda-feira (26), da reunião técnica do Programa Famílias Fortes, realizada em Piracicaba, na Secretaria de Cidadania e Conselhos, a convite do gerente da Família, Marcos Corrêa. O encontro teve como objetivo a troca de experiências e o fortalecimento de estratégias voltadas à construção de políticas públicas voltadas ao fortalecimento dos vínculos familiares.

Durante a programação, foi ministrada uma palestra por Felipe Neves, secretário adjunto da Família de São Carlos, que apresentou experiências e resultados do programa em seu município, além da presença de apoiadores e convidados. Atualmente, Piracicaba realiza estudos para a implementação do Programa Famílias Fortes.

Lúcio e compromisso

A iniciativa também reforça o compromisso do vereador Lucio Donizete em articular a implantação do programa em Santa Bárbara d’Oeste, ampliando ações que promovam o cuidado, a prevenção e o fortalecimento das famílias no município.

Ávila pede aparelho de mamografia do Centro de Saúde da Mulher

O vereador Celso Ávila protocolou, nesta terça-feira (27), o Requerimento nº 55/2026, por meio do qual questiona a Administração Municipal sobre a situação do aparelho de mamografia do Centro de Saúde da Mulher de Santa Bárbara d’Oeste. A proposição foi apresentada depois que o parlamentar recebeu relatos de munícipes e funcionários de que a máquina estaria quebrada.

De acordo com as reclamações ouvidas por ele, a situação tem provocado longa espera para consultas e exames, gerando apreensão entre as mulheres que dependem do serviço público para realizar a mamografia, exame essencial para a prevenção e o diagnóstico precoce do câncer de mama.

Ente os questionamentos apresentados por Ávila no requerimento, constam desde quando o aparelho de mamografia está inoperante, os motivos da demora para o reparo ou substituição do equipamento, quais providências estão sendo adotadas pela administração municipal e por que as pacientes não foram encaminhadas para outros municípios, clínicas conveniadas ou unidades de referência.

O vereador ressalta, ainda, que o atendimento precário e a ausência de alternativas para a realização do exame colocam em risco a saúde das munícipes, ferindo princípios constitucionais, como a dignidade humana, o direito à saúde e a eficiência do serviço público. “Não é aceitável que mulheres fiquem meses aguardando um exame essencial sem qualquer alternativa oferecida pelo município”, destaca o autor.

O gabinete de Celso Ávila seguirá acompanhando o caso e cobrando providências urgentes, com o objetivo de garantir que as mulheres de Santa Bárbara d’Oeste tenham atendimento digno, ágil e seguro na rede municipal de saúde.