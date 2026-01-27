Valentino Garavani além da moda: a coleção que transformou o morar brasileiro

Valentino Garavani (1932–2026): a elegância eterna que em parceria com a Incepa também transformou o design cerâmico no Brasil

Ícone da moda, em 1982 o estilista italiano colaborou com a marca para elevar o revestimento cerâmico a um novo patamar estético e inspirou o primeiro showroom da marca no Brasil

A coleção Valentino, desenvolvida pelo designer Valentino Garavani, foi um marco para a história da Incepa | Foto: Acervo Incepa

Na última segunda (19), o mundo foi surpreendido pelo falecimento do estilista italiano Valentino Garavani, um dos maiores nomes da alta moda do século XX, reconhecido mundialmente por sua estética refinada e atemporal.

Além de sua contribuição inigualável à moda, em 1982 deixou uma marca singular no universo da arquitetura e design de interiores, ao assinar, em parceria com a Incepa, a Coleção Valentino de revestimentos cerâmicos para a casa.

Lançada no auge da década de 1980, essa linha apresentava estampas florais sofisticadas e bases em tons claros e escuros, um diferencial ousado que rapidamente conquistou a atenção e o gosto dos consumidores da época.

Valentino participou ativamente do processo criativo das estampas para as peças. Os desenhos foram inicialmente feitos em panos ou toalhas e, posteriormente, replicados nos revestimentos. A proposta conceitual da coleção na época de seu lançamento trazia a frase: “O homem que veste as pessoas mais famosas do mundo agora vai vestir o seu banheiro”. Outra curiosidade era que algumas peças continham tinta à base de ouro. Na época, a Incepa chegou a ter um cofre para guardar o material.

Peças publicitárias da época da Coleção Valentino, da Incepa | Fotos: Acervo Incepa

A inovação da Incepa não se limitou aos produtos. O impacto da Coleção Valentino foi tão grande que influenciou diretamente a estratégia de exposição da Incepa no Brasil. “Na década de 1980, Valentino já estava na vanguarda da moda, do design europeu e do modo de morar. Visionário, ele extrapolou as passarelas e levou sua estética para os espaços, apresentando, por meio da coleção de revestimentos, possibilidades criativas inéditas para o mercado brasileiro”, afirma Christie Silva Schulka, marketing manager do grupo LAMOSA no Brasil, empresa detentora da marca.

A história por trás do primeiro showroom

Atualmente, os azulejos da Coleção Valentino são muito raros. Banheiros e cozinhas revestidos com o material guardam, por essa razão, um charme único que resgata uma parte da memória do design de interiores de mais de 40 anos atrás | Foto: Acervo Incepa

A necessidade de apresentar toda a versatilidade desses revestimentos exclusivos impulsionou a Incepa a desenvolver seu primeiro showroom, em São Paulo, que também foi um dos primeiros do Brasil. Naquele momento, não bastava apenas expor peças em um balcão de loja: era preciso recriar ambientes e inspirar os clientes com cenários completos. “A criação do primeiro showroom da Incepa foi um marco de conceito, que revolucionou o mercado: vendia a ideia de um sonho, e não apenas um produto”, acrescenta Christie.

Ao revisitar esse capítulo da história da marca, a Incepa celebra a memória de Valentino Garavani, cuja audácia criativa dialogou com arquitetura e decoração, conectando moda e design com um legado que dura até hoje.

