Vanderlei de Oliveira, conhecido como Diogo, morreu aos 79 anos, em Santa Bárbara d’Oeste. Figura muito conhecida e querida na cidade, era solteiro, não tinha filhos e morava no Centro.

Torcedor apaixonado do São Paulo Futebol Clube, era filho de José de Oliveira e Alda Martins de Oliveira.

Deixará saudades

Uma amiga dele, Dalva, escreveu em rede social que ‘Dioguinho’ deixará muita saudades.

Figura muito querida na cidade, frequentador do Rancho do Guidão, Dioguinho estava sempre presente, em festas e no dia a dia, sem nunca fazer distinção entre pessoas.

Como motorista, acompanhou empresários e amigos, mas acima de tudo construiu relações baseadas em respeito, simplicidade e humanidade.

Velório de Vanderlei de Oliveira

O velório acontece nesta terça-feira (28), a partir das 7h, no Velório Municipal Berto Lira. O sepultamento será às 10h, no Cemitério Campo da Ressurreição.