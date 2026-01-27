A Polícia Civil de Santa Catarina apura a morte do cachorro comunitário Orelha, ocorrida na Praia Brava, em Florianópolis, no dia 16 de janeiro de 2026. O caso ganhou enorme repercussão nas redes sociais com muita gente falando em necessidade de Justiça para este caso.

Investigados por envolvimento direto nas agressões que levaram à morte do animal, adolescentes teriam viajado para a Disney dias após o crime, segundo informações da investigação.

Orelha foi encontrado com ferimentos graves, socorrido, mas não resistiu.

Com o avanço das apurações, a polícia cumpriu mandados de busca e apreensão para recolher celulares e outros materiais que possam comprovar a participação dos suspeitos. O caso provocou revolta popular e mobilização por justiça.

A juíza inicialmente responsável solicitou afastamento do processo ao declarar que conhece as famílias dos acusados.