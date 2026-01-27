Teatro de Arena de Americana recebe evento gratuito de yoga na 5ª-feira

O Teatro de Arena Elis Regina, em Americana, recebe na próxima quinta-feira (29), às 19h30, o evento “Sahaja Yoga Turnê Internacional: Anunciação da Mãe Divina – Arte, música e meditação”, com entrada gratuita. Os ingressos estão disponíveis para retirada no site www.ingressodigital.com e na bilheteria do teatro, localizado na Rua Sergipe, 80, Jardim Colina.

O evento vai unir dança, música indiana e meditação da Sahaja Yoga, que busca promover o bem-estar social com o intuito de estabelecer, de uma forma simples, a paz inata que reside em todos os seres humanos. O método foi desenvolvido por Shri Mataji Nirmala Devi, fundadora da Sahaja Yoga, que passou a difundir os seus ensinamentos em 1970. Segundo os organizadores do evento, a Sahaja Yoga é praticada em 120 países, sendo que no Brasil este método é difundido em 40 cidades desde 1988.

A Turnê Internacional conta com as presenças de Kinga Malec (do Reino Unido), Hakim Gabriele (Itália), Sergio (Espanha), Ganesh Joachim (Holanda), Abishek (Dinamarca) e Ram Schreuer (Áustria).

Serviço

Evento: “Sahaja Yoga Turnê Internacional: Anunciação da Mãe Divina – Arte, música e meditação”

Data: 29 de janeiro de 2026 (quinta-feira)

Horário: 19h30

Local: Teatro de Arena Elis Regina, em Americana (Rua Sergipe, 80, Jardim Colina)

Entrada gratuita, mediante retirada de ingresso no site https://ingressodigital.com/evento/18959/sahaja-yoga-%7C-a-anunciacao-da-mae-divina ou na bilheteria do teatro

