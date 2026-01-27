Obra do DAE pode afetar abastecimento na região do Jardim da Paz nesta 4ª

O Departamento de Água e Esgoto de Americana executa troca de registro nesta quarta-feira

Leia Mais notícias da cidade e região

O Departamento de Água e Esgoto (DAE) de Americana executa, nesta quarta-feira (28), a partir das 7h30, a troca de um registro da rede de abastecimento de água na Rua Serra do Japi, na altura do número 200, no Parque da Liberdade. Em razão da intervenção, poderá haver intermitência no fornecimento de água em alguns bairros da região durante a execução dos trabalhos. A rede é responsável pelo abastecimento dos bairros São Jerônimo, Jardim da Paz, Jardim das Orquídeas, Mário Covas, Jardim da Balsa e Jardim Dona Rosa. A necessidade da troca foi identificada após a constatação de falhas no funcionamento do registro, que comprometiam a divisão e o controle da setorização do sistema de abastecimento na região. O serviço tem previsão de duração aproximada de seis horas, podendo variar conforme as condições técnicas encontradas no local. Durante os trabalhos, haverá desvio de trânsito no entorno imediato da obra, com a devida sinalização. Após a conclusão, o abastecimento será retomado de forma gradativa, até a completa normalização das redes. 213 consertos de vazamentos em cinco dias

O DAE (Departamento de Água e Esgoto) de Americana realizou 213 reparos de vazamentos de água em diferentes pontos da cidade, de 22 a 26 de janeiro. As ações fazem parte da Operação Perda Mínima, de combate às perdas de água na rede de distribuição, dentro do programa DAE em Ação pela Água. Durante esses cinco dias, foram feitos 77 consertos de vazamentos em ruas (VAR), 57 em passeios (VAP) e 79 em cavaletes (VAZCAV), totalizando 213 atendimentos concluídos. As equipes atuaram nos bairros Antônio Zanaga, Bairro da Lagoa, Boa Vista, Bosque da Saúde, Carioba, Cariobinha, Centro, Cidade Jardim, Frezzarin, Ipês Amarelos, Jardim América, Jardim Boer, Jardim N. Sra. do Carmo, Mário Covas, Morada do Sol, Nova Carioba, Parque da Liberdade, Parque Gramado, Parque Novo Mundo, Praia Azul, Praia dos Namorados, Residencial Jaguari, Residencial Nardini, Vila Santa Catarina, São Luiz, Vale das Nogueiras, Vila Bela, Vila Bertini e Werner Plaas. O DAE orienta que vazamentos sejam comunicados diretamente aos canais oficiais de atendimento: WhatsApp (19) 98100-4714 (todos os dias, das 8h às 22h), telefone 0800 012 3737 (todos os dias, das 6h às 0h), site www.daeamericana.sp.gov.br, na opção “Protocolos Digitais”, ou presencialmente na sede da autarquia e nos postos de atendimento que funcionam nos bairros Parque Gramado, Antônio Zanaga, Praia Azul e Cidade Jardim.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP