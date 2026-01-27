Santa Bárbara realiza a Semana de Intensificação de Vacinação

Santa Bárbara realiza a “Semana de Intensificação da Vacinação contra o Sarampo e contra a Febre Amarela” a partir de segunda (2)

Leia+ Sobre saúde aqui no NMomento

A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, por meio da Secretaria de Saúde, promove entre os dias 2 e 6 de fevereiro a “Semana de Intensificação da Vacinação contra o Sarampo e contra a Febre Amarela”. A iniciativa é uma recomendação da Secretaria de Estado da Saúde e será destinada às crianças a partir de nove meses, adolescentes e adultos até 59 anos, 11 meses e 29 dias.

O objetivo é avaliar e atualizar as vacinas contra o sarampo e contra a febre amarela conforme o Calendário Estadual de Vacinação. As doses estarão disponíveis nas UBSs (Unidades Básicas de Saúde) listadas abaixo, sem necessidade de agendamento. Além das ações ao longo da semana, um Dia D será realizado no dia 7 de fevereiro, com programação a ser divulgada pela Secretaria de Saúde nos próximos dias.

Durante a iniciativa, as pessoas devem comparecer às UBSs com documento de identificação com foto e CPF ou cartão SUS em mãos, para que um profissional avalie quais doses precisam ser aplicadas, seja em caso de atraso ou falta. No caso das crianças e adolescentes, os pais ou responsáveis devem apresentar a caderneta de vacinação de rotina dos menores.

Os horários de funcionamento das salas de vacina devem ser consultados em cada unidade, por telefone ou pessoalmente.

Quem deve se vacinar contra sarampo:

– Crianças: a vacinação contra o sarampo faz parte do Calendário Nacional de Vacinação. A administração da primeira dose deve ser aplicada aos 12 meses de idade (tríplice viral – sarampo, caxumba e rubéola) e a segunda aos 15 meses (tetra viral– sarampo, caxumba, rubéola e varicela);

– Pessoas de 5 até 29 anos devem tomar duas doses da vacina com intervalo mínimo de 30 dias entre as doses. A pessoa que comprovar duas doses da vacina tríplice viral será considerada vacinada;

– Pessoas de 30 aos 59 anos de idade devem tomar uma dose da vacina. A pessoa que comprovar uma dose da tríplice viral será considerada vacinada;

– Trabalhadores da saúde: Devem receber duas doses de tríplice viral, a depender da situação vacinal encontrada, independentemente da idade. Considerar vacinado o trabalhador da saúde que comprovar duas doses da tríplice viral.

Quem deve se vacinar contra febre amarela:

– Crianças: uma dose é recomendada aos nove meses de idade e um reforço aos quatro anos;

– Pessoas que receberam apenas uma dose antes dos cinco anos: devem tomar uma dose de reforço;

– Pessoas de 5 a 59 anos que ainda não foram vacinadas devem receber uma dose única.

Confira os locais da vacinação contra o sarampo e a febre amarela em Santa Bárbara d’Oeste:

• UBS da Linópolis (Centro de Saúde II)

Avenida Sabato Ronsini, 203, Vila Linópolis – Telefone: 3454.1107

• UBS do Grego/Furlan

Rua Arthur Amaral, 30, Vila Grego/Residencial Furlan – Telefones: 3454.8402/ 3463.1108

• UBS do Esmeralda

Rua Ribeirão Preto, 110, Jardim Esmeralda – Telefone: 3457.5072 / 3454.4140

• UBS Regional Zona Sul

Rua José Calixto, 100, Santa Rita – Telefone: 3454-5178 / 3463-5468

• UBS do São Francisco

Rua Cariris, 400, Jardim São Francisco 2/Santa Rita – Telefone: 3454.0910 / 3463.9193

• UBS do Mollon

Rua do Cobre, 850, Mollon – Telefone: 3457.5021 / 3458.6861

• UBS do Laudissi/Romano

Rua Profeta Jeremias, 140, Jardim Laudissi/Romano – Telefone: 3454.4885 / 3454.3803

• UBS do Cruzeiro do Sul

Rua Coronel Hélio Caldas, 57, Cruzeiro do Sul | Telefone: 3454.5669 / 3454.5224

• Complexo Regional de Saúde do Europa

Rua Portugal, 710, Jardim Europa – Telefone: 3463.1059 / 3463.1431

• Complexo Regional de Saúde do Jardim Pérola

Rua do Couro, 725, Jardim Pérola – Telefone: 3455.0394 / 3463.1163

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP