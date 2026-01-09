Alexandre Pires completa 50 anos e tem trajetória celebrada em levantamento do Ecad

Leia + sobre Famosos, artes e música

Com uma carreira marcada por grandes sucessos da música brasileira, Alexandre Pires completa 50 anos hoje, dia 8 de janeiro. Para celebrar a data, o Ecad (Escritório Central de Arrecadação e Distribuição) preparou um levantamento especial com as músicas do artista mais tocadas e regravadas no país.

De acordo com o banco de dados da gestão coletiva, o artista possui 215 obras musicais e 1.388 gravações cadastradas. Entre elas, destaca-se “Mineirinho”, de sua autoria em parceria com Lourenço, que aparece em primeiro lugar no ranking das músicas mais regravadas, com 31 fonogramas identificados. Em seguida estão “Domingo”, composta com Fernando Pires, Vadinho e Renato, e “Tira ela de mim”, parceria com Jorge Luis Piloto.

No ranking das obras mais tocadas nos últimos cinco anos, “Domingo” lidera, seguida por “Mineirinho” e “Pode parar”.

Ranking das músicas de autoria de Alexandre Pires mais tocadas nos últimos cinco anos no Brasil nos principais segmentos de execução pública (Rádio, Shows, Sonorização Ambiental, Música ao Vivo, Casas de Festas e Diversão, Carnaval e Festa Junina)

Posição Música Autores 1 Domingo Fernando Pires / Vadinho / Renato / Alexandre Pires 2 Mineirinho Lourenço / Alexandre Pires 3 Pode parar Alexandre Pires 4 Tira ela de mim Jorge Luis Piloto / Alexandre Pires 5 Sai da minha aba Lourenço / Alexandre Pires 6 A barata Alexandre Pires 7 Eu sou o samba Alexandre Pires 8 Minha fantasia Lenny Kravitz / Fernando Pires / Alexandre Pires 9 Meu querubim Carica / Prateado / Alexandre Pires 10 Minha metade Luiz Claudio / David Ashworth Gates / Alexandre Pires

Top 5 das músicas de autoria de Alexandre Pires mais gravadas

Posição Música Autores 1 Mineirinho Lourenço / Alexandre Pires 2 Domingo Fernando Pires / Vadinho / Renato / Alexandre Pires 3 Tira ela de mim Jorge Luis Piloto / Alexandre Pires 4 Meu querubim Carica / Prateado / Alexandre Pires 5 Minha metade Luiz Claudio / David Ashworth Gates / Alexandre Pires

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP