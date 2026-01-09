O vereador Lucas Leoncine (PSD) protocolou uma indicação na secretaria da Câmara Municipal de Americana solicitando ao Poder Executivo a realização urgente de estudos para o controle de tráfego na Rua São Sebastião, no bairro Cariobinha.

De acordo com o parlamentar, moradores da região relatam o constante atropelamento de animais como gatos em saruês por motoristas que trafegam na via acima do limite de velocidade estabelecido no local.

Fala Leoncine

“Recebemos um relato dramático de um morador que não aguenta mais presenciar o atropelamento de animais por conta da alta velocidade. Não podemos esperar que algo pior aconteça. Estamos cobrando da Prefeitura a instalação urgente de dispositivo de controle de tráfego na via”, afirma Leoncine.

O vereador aponta que a instalação do equipamento pode evitar novos casos semelhantes ao relatado. É inaceitável que uma via residencial seja usada como pista de corrida, colocando em risco a vida da fauna e a segurança de todos”, conclui Lucas Leoncine.

A indicação será relacionada em pauta de sessão ordinária e encaminhada ao Poder Executivo para análise e atendimento.

Jacira Chávare pede dedetização em bairros da região do Nova Americana

A vereadora Jacira Chávare (Republicanos) protocolou uma indicação na secretaria da Câmara Municipal solicitando que seja realizada a dedetização em bairros da região do Nova Americana.

No documento, a parlamentar pede que o controle de pragas seja feito nos bairros Nova Americana, Brieds, Vila Biasi, Conserva, Santa Catarina, Cidade Jardim I, Jardim São Pedro e Vila Gallo. “Os moradores estão preocupados com a invasão de suas casas por baratas e até mesmo escorpiões, o que aumenta muito o temor envolvendo principalmente crianças e idosos”, explica a vereadora.

Jacira ressalta na indicação que a dedetização é uma das medidas mais importantes de saúde pública e zeladoria urbana. “Pragas urbanas não respeitam muros. Se você dedetiza sua casa, mas o vizinho ou o bueiro da rua estão infestados, os insetos e roedores buscarão refúgio no local limpo assim que o efeito do veneno passar. Quando o bairro todo recebe o controle por parte do órgão responsável por esse serviço, cria-se uma barreira sanitária muito mais eficaz”, ressalta Jacira.

A indicação será relacionada em pauta de sessão ordinária e encaminhada ao Poder Executivo para análise e atendimento.