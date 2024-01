Alimentação em dias de calor intenso

Alimentação- Nem sempre extremos são bons. As temperaturas são exemplos disso.

Tanto as muito altas ou as muito baixas podem fazer muito mal à saúde. O Brasil tem graves ondas de calor, e a previsão é que as temperaturas ultrapassem os 40ºC, podendo chegar a 45º em alguns lugares, com sensação térmica muito maior. Esse calorão pode impactar o organismo de diversas maneiras, desde a desidratação até a perda de apetite.

Para manter a boa saúde e o bem-estar físico é preciso prestar atenção na alimentação e ingestão de líquidos, como destaca a nutricionista Fabiana Freire, supervisora de Operações Educação da Sapore, empresa de soluções integradas de serviços. Segundo ela, em dias mais quentes precisamos consumir alimentos de fácil digestão, como verduras, frutas, legumes e carnes magras, e aumentar o consumo de água, chás gelados e sucos.



“No verão, ao contrário do inverno, sentimos menos vontade de comer e perdemos líquidos e sais minerais, devido ao aumento da temperatura corporal e a transpiração excessiva. Daí a importância de uma alimentação mais leve e da hidratação”, afirma.

Fabiana separou sete dicas bem fáceis para ajudar a manter a saúde durante as ondas de calor.

Leia + sobre comida, bebida e receitas aqui

7 dicas de alimentação para dias de calor intenso

1. Consuma à vontade folhas verdes e legumes. A preferência é que sejam crus, mas precisam ser bem higienizados. Esses alimentos, geralmente, possuem altos níveis de água e ajudam a hidratar o corpo.

2. Evite maionese e molhos prontos para temperar saladas. Prefira os naturais como azeite, limão e vinagre, que são ótimos para combater os radicais livres, prevenir os radicais livres e até doenças do coração.

3. Dê preferência para carnes magras grelhadas, pois são mais facilmente digeridas evitando desconfortos gástricos, além de serem mais saudáveis.

4. Evite as carnes vermelhas e com gorduras em excesso.

5. Escolha sobremesas mais refrescantes, como frutas ou doces à base de frutas. Os mais indicados são: sorvete de fruta no palito, saladas de frutas, flans, frozen, smoothies e gelatinas.

6. Beba água, muita água. E também chás gelados, sucos.

7. Modere o consumo de bebidas alcoólicas, pois além de serem ricas em calorias, possuem efeito diurético, o que compromete a hidratação e são pobres em valor nutritivo.

Sobre a Sapore

Fundada em 1992, a Sapore é a primeira multinacional genuinamente brasileira de alimentação e facilities. Atualmente, atende mais de 1.300 unidades operacionais por todo o país e conta com cerca de 16 mil colaboradores em seu ecossistema, que engloba o food service e facilities. A empresa se destaca por sua atuação em clientes de diferentes segmentos, como Educação, Saúde, Bases remotas, eventos, varejo e corporativo, nos mais diversos ramos e portes. A Sapore também expandiu sua atuação atuando com serviços de facilities em todos os segmentos e com a venda de pratos prontos e monoporções para o Varejo, por meio da marca Sapore INBox e a linha gourmet desenvolvida em parceria com o oitavo melhor chef do mundo, Alex Atala. Saiba mais em: sapore܂com܂br.

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP