Alimentos que contribuem para 1 boa noite de sono

A falta de sono ou a dificuldade para adormecer pode interferir diretamente na qualidade de vida das pessoas. De acordo com uma pesquisa realizada por cientistas da Universidade de São Paulo (USP) e publicada na revista Sleep Epidemiology, 65,5% da população relata problemas relacionados ao sono, além de mostrar que as mulheres têm 10% mais chances de dormir mal do que os homens. A privação pode causar dores no corpo, cansaço, sonolência, irritabilidade, alterações repentinas de humor, perda da memória, comprometimento da criatividade, lentidão do raciocínio, desatenção e dificuldade de concentração.

A longo prazo os problemas são ainda piores e incluem envelhecimento precoce, comprometimento do sistema imunológico, tendência a desenvolver obesidade, diabetes, doenças cardiovasculares, gastrointestinais e perda crônica da memória.

Para dormir bem e tirar proveito desse momento é importante que a pessoa adote hábitos saudáveis e que irão induzir a fase mais profunda do sono, algo que muitas vezes não é alcançado pela maior parte da população. É importante definir um horário determinado para dar início ao descanso e respeitar essa regra religiosamente. Criar uma ambiência favorável, com nível de temperatura e escuridão confortáveis também vão melhorar a qualidade, assim como ingerir um chá calmante por pelo menos 30 minutos antes de ir para cama.

Outra forma de melhorar o descanso é repensando a alimentação. O ideal é que as refeições sejam feitas bem antes de dormir, para que o efeito natural de cada comida possa ser efetivo no organismo. É pensando nisso que a MadeReal selecionou sete alimentos para você incluir no seu cardápio. A empresa se destaca pela praticidade e alto teor nutricional de seus produtos ao oferecer os famosos bombs – shots super concentrados e prensados a frio, que aliam nutrientes e sabor em favor da saúde. Confira as dicas abaixo.

Banana: está na lista por ser rica em triptofano, um aminoácido não produzido naturalmente pelo corpo. Esse elemento é essencial para a produção da melatonina, o hormônio do sono, e da serotonina, o “hormônio da felicidade”, que também trabalha na regulação do seu descanso noturno. Outros alimentos ricos em triptofano são o chocolate meio amargo e o leite.

Amêndoas: além de serem fonte de triptofano, elas ainda são ricas em magnésio, que ajuda no controle da pressão arterial e na redução de inflamações, dois dificultadores do descanso de qualidade. O magnésio também melhora significativamente a eficiência e a latência do sono, além de aumentar os níveis de melatonina no corpo.

Kiwi: a fruta de baixa caloria é fonte de vitamina K e C, sendo uma opção para ser consumida antes de ir para cama. A ingestão desse alimento, por meio de pesquisas, demonstra que 42% das pessoas caíram no sono mais rápido.

Salmão: esse peixe, assim como o atum, a truta, o arenque e a cavalinha, definitivamente merecem lugar de honra na lista de alimentos que induzem ao sono. A gordura contida nessas espécies são ricas em ômega-3, um tipo saudável, sobretudo do tipo Ácido docosaexaenoico (DHA) e Ácido eicosapentaenoico (EPA). A combinação do ômega-3 com a boa quantidade de vitamina D contida nesses alimentos favorecem o sono já que ambos aumentam a produção de serotonina.

Chá de camomila: é utilizado para acalmar, além ser indicado para aliviar situações de estresse e insônia. Devido a presença de de apigenina e outros flavonóides que se ligam a receptores no cérebro, a planta é indicada para induzir ao sono perto do horário de dormir.

Alface: estudos científicos comprovam que essa verdura diminui inflamações e sinais de estresse causado por distúrbios do sono. Além de ser leve e não causa efeitos de indigestão, o que pode interromper o descanso.

Além desses alimentos, existem outras opções para uma noite de sono satisfatória e relaxante. A MadeReal, por exemplo, oferece um bomb #05 criado para melhorar a qualidade do descanso. A bebida é formulada com tintura de mulungu, alface, maracujá e erva-doce, que apresentam ativos calmantes e relaxantes, que podem amenizar os níveis de ansiedade e melhorar a qualidade do sono. Todos os produtos são 100% plant-based, nada de origem animal.

Siga o Novo Momento no Instagram @novomomento