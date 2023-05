O prefeito Cláudio Schooder (o Leitinho) participou na tarde de quarta-feira (17/05) da reabertura da Biblioteca Municipal Professor Antonio Fernandes Gonçalves, que funciona no prédio histórico do Centro Cultural Herman Jankovitz, centro de Nova Odessa. A Biblioteca reúne um acervo de milhares de livros e simboliza, junto ao próprio Centro Cultural, a preservação da história do município, devido à grande demanda dos moradores para usar o espaço tanto para o empréstimo de livros quanto para leitura e exposições.

“Estamos felizes com a reabertura da nossa Biblioteca Municipal, que ainda é muito importante para nossa população, já que fomenta e desperta o interesse pela leitura nos munícipes de todas as faixas etárias. A leitura é um hábito que ajuda a estimular a criatividade, trabalha a imaginação, contribui para o enriquecimento do vocabulário, melhora a escrita e ainda exercita a memória”, apontou Leitinho.

Para o responsável pelo Departamento de Cultura, Lucas Camargo, “reabrir a Biblioteca é uma grande conquista”. “Foram meses de trabalho intenso, reorganizando o acervo e pensando em como tornar o ambiente ainda melhor para os moradores. A população volta a contar com um excelente espaço para pesquisa e estudos”, disse.

O evento contou com diversos convidados, entre eles a presidente voluntária do Fundo Social de Solidariedade, Rose Miranda, a bibliotecária Elaine Regina Donadel, o secretário de Esportes, Cultura e Turismo, Renan Reis, e o adjunto da pasta, José Henrique Carvalho, entre outros secretários.

Também marcaram presença a pedagoga Penha Maria Pires de Andrade Miranda, a escritora Maria Aparecida Rocha Flores, a psicóloga e escritora Maria José Andrade, o bibliotecário da Prefeitura de Hortolândia, Rafael Antônio da Silva, e a sobrinha-neta de Herman Jankovitz, Lenita Jankovitz Gonçalves.

A Biblioteca Municipal reúne um acervo diversificado, com exemplares de clássicos da literatura e técnicos – ou seja, exemplares de ficção nacional e internacional, para estudo, romances clássicos da literatura em Português e histórias de ficção traduzidas do Inglês, bem como periódicos, fotografias, materiais de multimídia etc. O local oferece acesso a todas as faixas etárias, com produtos adequados às suas necessidades.

Entre os títulos, destaque para “Dom Casmurro” e “Memórias Póstumas de Brás Cubas”, de Machado de Assis, “Iracema”, de José de Alencar, “Capitães de Areia”, de Jorge Amado, “A Luz Através da Janela”, de Lucinda Riley, “Querido John”, de Nicholas Sparks, “Laços Inseparáveis”, de Emily Giffin, “A Escolha dos Três”, de Stephen King, “Queimada”, de P.C. Cast e Kristin Cast, e “Conspiração Mortal”, de Nora Roberts.

A Biblioteca Municipal de Nova Odessa abre de segunda a sexta, das 8h às 17h. Está localizada no Centro Cultural da Avenida João Pessoa, nº 253, no Centro. Mais informações pelo fone (19) 3466-2196 ou endereço elo e-mail cultura@novaodessa.sp.gov.br.

3X1

O Centro Cultural Herman Jankovitz é um espaço “3×1”. Além de abrigar o próprio Departamento de Cultura e Turismo e a Biblioteca Municipal Professor Antonio Fernandes Gonçalves, também conta com a Brinquedoteca. Após a reforma e restauração do prédio histórico, entre 2021 e 2022, o local também tem recebido exposições e atividades culturais para os munícipes, ou seja, é o ponto de fomento às Artes e à Cultura da cidade. Agora, está sendo reformada toda a área externa do Centro Cultural.

“O governo do prefeito Leitinho, por meio de contrapartida, conseguiu essa reforma, incluindo a construção de um quiosque, muro nos fundos, labirinto com materiais recicláveis, Jardim Sensorial (espaço inclusivo para pessoas com necessidades especiais, planejado para estimular os sentidos por meio de plantas e materiais diversificados), salão de jogos e uma ‘casa da árvore’ (com balanço) para as crianças ampliarem seu contato com natureza de maneira lúdica, fora a reforma do teatro, que estava precisando há muito tempo, além dos eventos gerais”, destacou Lucas Camargo.