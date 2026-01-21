O público escolheu a primeira eliminada do Big Brother Brasil 26. Aline Campos foi eliminada com 61,64% da média de votos na noite desta terça-feira (20). Milena foi a segunda pessoa mais votada, recebendo 32,50%.

Por sua vez, Ana Paula teve somente 5,86% dos votos. Ela buscou ser a antagonista de Ana Paula Renault, que ficou famosa em BBB anterior e entrou desta vez no programa como participante das mais fortes da edição.

Aline Campos ficou conhecida na década passada

como dançarina do Faustão e de campanhas da cerveja Itaipava.

Ela entrou na casa do BBB 26 integrando o grupo Camarote. A participação dela foi confirmada durante o programa ao vivo, no último dia 12, mostrando sua entrada na casa e as primeiras interações com os outros participantes.

A artista é natural do Rio de Janeiro, tem de 38 anos, e também é atriz e empresária. Ela foi dançarina do “Domingão do Faustão” e atuou em produções como “Vai que Cola” e “Os Farofeiros”.

