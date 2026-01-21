O Palmeiras sofreu a maior goleada da era Abel Ferreira e perdeu os 100% de aproveitamento no Campeonato Paulista. O Verdão tomou 4 a 0 do Novorizontino na noite desta terça-feira (20), no Estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte, pela quarta rodada.

Projetando o clássico deste sábado (24) contra o São Paulo, o técnico Abel Ferreira poupou a maioria dos titulares e conheceu a pior derrota desde que assumiu o cargo, em novembro de 2020.

A primeira derrota fez o Verdão cair para o terceiro lugar, com os mesmos nove pontos do Novorizontino, que está na vice-liderança por causa do saldo de (6 a -1).

Líder do Paulistão, o Red Bull Bragantino também tem nove pontos, mas ainda entra em campo pela quarta rodada, contra o Mirassol, nesta quarta-feira (21), fora de casa.

Torcida do Palmeiras brava com Abel

Nas redes sociais, o que se viu foi a torcida alviverde muito brava com o treinador, que teve o contrato renovado no começo do ano depois de um 2025 decepcionante e sem títulos.

