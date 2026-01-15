Os jovens nascidos em 2008, que completam 18 anos em 2026, já podem fazer o alistamento na Junta Militar de Americana. O prazo foi aberto em 1º de janeiro e vai até 30 de junho.

A Junta Militar fica na Rua Ítalo Boscheiro, nº 220, no bairro Campo Limpo, nas dependências da Rodoviária. O atendimento, de segunda a sexta-feira, está disponível das 9h às 11h e das 12h às 16h. Mais informações pelo telefone (19) 3461-8471.

O alistamento também pode ser realizado de forma online, pelo site www.alistamento.eb.mil.br. Para saber se o inscrito foi dispensado ou convocado basta acompanhar o resultado que será divulgado em julho, no mesmo endereço.

Para os nascidos antes de 2008 que estão em atraso com o compromisso militar, processo deve ser realizado apenas presencialmente na Junta Militar.

Documentos para o alistamento

Os documentos necessários para preencher o formulário são certidão de nascimento, CPF, RG e comprovante de endereço recente com CEP.