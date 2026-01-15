A ex-primeira dama de Nova Odessa Andrea Souza deve ser candidata a deputada estadual este ano. Hoje no PL, ela foi crescendo ao longo do ano passado e vai testar o capital político dela, da ex-primeira dama Michelle Bolsonaro e do ex-prefeito Bill Vieira de Souza (PL).

A informação foi confirmada ao NM pelo seu marido, que busca articular dobradinhas fortes na região e deve comandar o projeto para a volta ao poder em 2028. Bill trabalha hoje na prefeitura da vizinha Sumaré.

Em 2024, Bill teve quase 11 mil votos para prefeito e ficou em segundo lugar na disputa que teve como vencedor o prefeito Leitinho Schooder (PSD- Reeleição).

teve trabalho de destaque entre 2013 e 2020, quando esteve à frente do Fundo Social de Solidariedade e do Clube da Melhor Idade.

“O trabalho social que eu faço em Nova Odessa me enche de orgulho. Por ajudar tanta gente”, diz na inserção do partido. Andréa cita o Projeto Fênix, que ajudou jovens a melhorar de vida. Em seguida, ela sugere que é possível as pessoas fortalecerem o trabalho social na cidade e toda a região se filiando ao PL.

Andrea em 2026 e outros nomes

Além de Andrea, outros nomes cotados para a disputa a estadual em Nova Odessa são o ex-vereador Cabo Natal (PP), o vice-prefeito Alessandro Mineirinho (União) e a vereadora Márcia Rebeschini (União).

O problema desses 3 é que estão na mesma federação. O nome mais forte pelo desejo da federação seria Natal, que foi o vereador mais votado em 2020, não foi reeleito em 2024 mas mantém-se muito ativo na política local.

O lançamento de Andrea também pode mexer com o governo Leitinho, que buscaria um nome local para fazer frente à ex-primeira dama.