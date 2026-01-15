Segue a construção do CETI – Centro de Educação e Terapia Infantil de Santa Bárbara

Leia Mais notícias da cidade e região

A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste segue com a construção do Centro de Educação e Terapia Infantil (CETI), projeto inovador voltado ao atendimento de crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA), deficiências e outros casos que demandam investigação diagnóstica.

Com mais de 600 m² de área construída, o CETI está localizado entre as ruas Barão de Mauá e Francisco Manoel da Silva, no Jardim Batagin. O mais novo espaço terá com sete consultórios, duas salas de atendimento e estrutura completa para atender cerca de 600 crianças em contraturno escolar, com atividades educacionais e terapêuticas integradas, além de área disponível para estacionamento, garantindo conforto e acessibilidade às famílias.

A unidade contará com uma equipe multidisciplinar composta por fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais, fisioterapeutas, psicólogos, neuropediatras, entre outros profissionais. Essa estrutura permitirá um atendimento personalizado e integrado, com foco no desenvolvimento pleno das crianças.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP