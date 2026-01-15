Banco salário alto- O Santander está com 245 vagas abertas no estado de São Paulo – de um total de 537 vagas no país – para a posição de especialista patrimonial, função estratégica voltada à oferta de seguros e consórcios, com foco em fortalecer o relacionamento com clientes e ampliar a proteção patrimonial.

Em São Paulo, são oferecidas 104 vagas para consórcios e 141 para Seguros. Já em todo o país, são 311 vagas para Seguros e 226 vagas para Consórcios. O profissional será responsável por atuar com atendimento, consultoria personalizada e estratégias de longo prazo que assegurem a prosperidade dos clientes. Para se candidatar, é necessário ter graduação completa ou estar no último ano do curso, além de conhecimento em Pacote Office. Acesse o link santander.wd3.myworkdayjobs.com/SantanderCareers para se inscrever.

O especialista irá realizar um atendimento com visitas presenciais em agências ou em locais escolhidos pelos clientes, gerando soluções sob medida de proteção patrimonial, além do desenvolvimento de um relacionamento com propostas alinhadas a diferentes perfis de clientes.

O pacote de remuneração do Especialista inclui salário fixo no valor de R$ 2.613,50, acrescido de um bônus garantido mensal de R$ 4.759,09 durante os oito primeiros meses, em conformidade com a política de remuneração vigente. Nesse período, a remuneração total mensal será de R$ 7.372,59. A partir do 9º mês, o profissional mantém o salário fixo e pode contar ainda com remuneração variável semestral, conforme política vigente.

Para a posição de líder, a remuneração é composta por salário fixo + bônus garantido, totalizando o valor mensal de R$ 10.532,00 durante os primeiros oito meses. A partir do 9º mês, o líder passa a receber salário fixo mensal de R$ 5.436,09, além de remuneração variável semestral, baseada na média de performance da equipe, com pagamentos realizados nos meses de setembro e fevereiro.

Os benefícios da vaga contemplam vale-alimentação de R$ 757,19, vale-refeição de R$ 48,00 por dia (cerca de R$ 1.056,00 mensais), 13ª cesta alimentação no valor de R$ 757,19, auxílio creche ou babá de R$ 522,70 mensais até os 4 anos, ou benefício para filho excepcional no valor de R$ 522,70 mensais, sem limite de idade. A vaga também oferece assistência médica pelas operadoras SulAmérica ou Unimed, assistência odontológica pela Interodonto e seguro de vida da Zurich. Não é possível receber os dois benefícios simultaneamente: ao optar pelo benefício de filho excepcional, o colaborador torna-se inelegível ao auxílio creche/babá

No portal Santander Carreiras, é possível buscar oportunidades em todo o Brasil de forma rápida e personalizada. Pelo campo “Local”, o candidato pode filtrar as vagas por país e estado, selecionando a região de sua preferência. Acesse santander.wd3.myworkdayjobs.com/SantanderCareers e confira as oportunidades disponíveis e as atualizações sobre novas vagas. A posição garante autonomia para fechar negócios não apenas dentro das agências, mas também em visitas externas ou em encontros informais, como cafés e reuniões de networking.

Covabra abre 290 vagas para nova unidade em Valinhos

Processo seletivo já está em andamento, com oportunidades em todos os setores



Janeiro, 2026 – O Covabra Supermercados anuncia a abertura de aproximadamente 290 vagas de emprego para sua nova unidade em Valinhos, que será inaugurada neste primeiro semestre. As contratações já estão em andamento e os currículos podem ser enviados pelo site oficial, na seção Trabalhe Conosco da Loja 33, pelo e-mail [email protected] ou pelo WhatsApp (19) 99653-3621. Também será disponibilizada uma caixa de coleta de currículos na obra da loja.

Os candidatos que se enquadrarem no perfil das vagas serão convidados para entrevistas em um processo seletivo formal. As oportunidades abrangem todas as áreas da loja, incluindo cargos operacionais, líderes de setor e encarregados. Para as funções de açougue e padaria é exigida experiência prévia, mas também haverá espaço para candidatos em busca do primeiro emprego e aprendizes.

“Queremos formar um time diverso e preparado para atender a comunidade de Valinhos, oferecendo oportunidades em diferentes turnos – manhã, tarde e madrugada”, afirma Fabiana Fuzari, gerente executiva de gestão de pessoas do Covabra. Ela destaca que a valorização do capital humano é prioridade: “Mais de 63% dos nossos gestores possuem mais de 10 anos de casa, o que demonstra a solidez das nossas carreiras e a confiança dos colaboradores”.

O compromisso com inclusão e diversidade também é reforçado, com vagas destinadas a pessoas com deficiência e profissionais 50+, público que vem crescendo nos processos seletivos. “Temos observado aumento significativo tanto na procura quanto nas contratações nessa faixa etária, o que enriquece nosso ambiente de trabalho”, acrescenta.

Com mais de 4.500 colaboradores, o Covabra Supermercados reafirma sua missão de gerar emprego e desenvolvimento fortalecendo vínculos locais e promovendo carreiras sólidas.