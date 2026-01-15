Cultura de Santa Bárbara inicia agendamento dos espaços públicos para 2026

Formulário para solicitação de uso dos equipamentos culturais deve ser realizado exclusivamente de forma on-line

Com foco no planejamento e na organização da agenda cultural de 2026, a Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, abriu o formulário on-line para solicitação de uso dos equipamentos culturais municipais. O cadastro deve ser realizado exclusivamente pelo site www.culturasbo.com/solicitacaodeuso, centralizando e padronizando o recebimento das propostas.

A iniciativa é voltada à realização de eventos e projetos culturais, contemplando diversas linguagens artísticas, como teatro, dança, música, contação de histórias, circo, entre outras manifestações. Por meio do sistema, produtores, artistas e instituições poderão registrar seus pedidos de forma prática e transparente.

Além da solicitação de uso dos espaços, os proponentes também poderão requerer a emissão de anuências para a composição de projetos culturais inscritos em mecanismos de incentivo à cultura nas esferas municipal, estadual e federal, bem como para ações culturais promovidas pela iniciativa privada.

Estão disponíveis para agendamento o Anfiteatro Municipal “Detinha Dagnoni”, a Biblioteca Pública Municipal “Maria Aparecida Almeida Nogueira”, a Casa do Artesão “Roldão de Oliveira”, o Centro Cultural “Edgard Tricânico D’Elboux”, o Centro Cultural e Biblioteca “Profº Léo Sallum”, o Centro de Memórias “Historiador Antonio Carlos Angolini”, o CEU das Artes – “Ariovaldo Inácio – Vardão”/Estação Cidadania Cultura e seu anfiteatro, o Museu da Imigração, o Complexo Usina Santa Bárbara e o Teatro Municipal “Manoel Lyra”.

Em caso de dúvidas, os interessados podem entrar em contato com a Secretaria de Cultura e Turismo de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 11h30 e das 13h30 às 16h30, pelo e-mail [email protected] ou pelo telefone (19) 3464-9424. Os equipamentos culturais retomam os atendimentos a partir do dia 26 de janeiro.

