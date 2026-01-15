Começaram nesta quarta-feira (14) as obras de construção de uma nova quadra de basquete 3×3 no Centro de Cultura e Lazer (CCL) de Americana. A ação é uma contrapartida solicitada pela Prefeitura, por meio das secretarias de Cultura e Turismo e de Planejamento, sem custos aos cofres municipais. O CCL está localizado na Avenida Brasil, 1.293, no Jardim São Paulo.

O novo equipamento esportivo terá todas as características da atual quadra, espaço que passará a integrar em definitivo a área destinada aos grandes eventos promovidos pela administração municipal.

A nova quadra, localizada nas proximidades da Casa do Artesão, será mais moderna e destinada exclusivamente para a prática esportiva. O espaço contará com muretas e grades laterais, além de tabelas de basquete e pintura completa.

3×3 em Americana

“A construção da nova quadra atende a um anseio dos praticantes de basquete, que agora terão no CCL um espaço exclusivo para seus treinos. Com a conclusão da obra, ainda conseguiremos ampliar o espaço para shows, exposições e eventos culturais e turísticos realizados pela gestão Chico Sardelli e Odir Demarchi”, explicou o secretário de Cultura e Turismo de Americana, Vinicius Ghizini.

Os trabalhos são executados como contrapartida da empresa DIG Zanaga Participações e Empreendimento Ltda. pela execução do loteamento Parque Residencial Jair Faraone Zanaga 2.

“A nova quadra de basquete é um presente da administração municipal para a população de Americana, em especial para os frequentadores do CCL. Sua construção vai proporcionar bem-estar e qualidade de vida, sem custo algum para o município”, garantiu o secretário de Planejamento, Diego Guidolin.