Briga entre dupla e PMs termina com morte em Hortolândia

Homem teria sacado arma contra policiais e acabou baleado fatalmente na cabeça

Um caso de briga entre dois homens no Jardim Amanda na manhã desta quinta-feira (15) terminou em morte em Hortolândia. Dois homens discutiram violentamente nas proximidades das Avenidas Brasil e Tarsila do Amaral. A Polícia Militar foi acionada e realizou a abordagem dos envolvidos.

De acordo com informações do 48º BPMI (Batalhão de Policiamento Militar do Interior), um dos homens sacou uma arma de fogo e apontou contra os policiais militares. Um dos PMs reagiu em legítima defesa e baleou o agressor na cabeça. O homem morreu após dar entrada no Hospital Estadual de Sumaré (HES).

Por sua vez, o segundo envolvido na briga sofreu um ferimento de bala no braço. Socorristas o encaminharam ao Hospital Municipal de Hortolândia para atendimento médico. A Polícia Civil investiga agora as causas da discussão. Este foi o primeiro caso de homicídio no Jardim Amanda em 2026.

Tráfico de drogas

Houve ainda o registro de dois casos de tráfico de drogas em Sumaré e Hortolândia na quarta-feira (14). No período da manhã, durante patrulhamento pela Rua Espanha, no Jardim Guedes, a equipe policial visualizou um indivíduo em uma área de mata. Ao notar a presença policial, o suspeito arremessou um objeto ao solo e tentou fugir, sendo alcançado e abordado.

Durante o enquadro, o homem confessou a prática de tráfico de drogas. Em vistoria, constatou-se que o objeto dispensado consistia em uma bolsa contendo 51 papelotes de cocaína, 22 pedras de crack e a quantia de R$ 3,50. Ainda no local, foi encontrado um estojo com, porções de maconha, além de R$ 50,00 em dinheiro. Ele foi conduzido ao Distrito Policial e preso.

A outra ocorrência aconteceu na Rua Portugal, no Jardim Lucélia, na tarde desta quarta. No patrulhamento pela Rua Portugal, a equipe policial abordou um casal após um dos indivíduos dispensar um objeto na vegetação ao perceber a presença dos PMs. Uma mulher confessou que portava embalagens contendo porções de cocaína e que realizava a comercialização de entorpecentes.

Em varredura nas proximidades, foi localizado outro invólucro com cocaína dispensado pelo segundo envolvido, que declarou estar no local para adquirir a substância ilícita. Foram apreendidos aproximadamente 0,088 kg de cocaína e ambos acabaram levados ao Plantão Policial e permaneceram presos.

