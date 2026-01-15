O presidente da Câmara Municipal de Americana, vereador Léo da Padaria (PL), se reuniu com a vereadora Professora Juliana (PT) para discutir a criação de uma Escola do Legislativo na Casa. A parlamentar entregou ao presidente um ofício solicitando a criação do órgão e uma minuta de projeto de resolução, documento que deve ser aprovado pelos vereadores em sessão ordinária para efetivar a medida.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

Durante a reunião, Professora Juliana destacou que a criação da Escola do Legislativo – já existente em diversas câmaras municipais – tem como finalidade a formação e capacitação de agentes públicos e da população em geral, com o objetivo de fortalecer a democracia e aproximar a sociedade do Poder Legislativo.

Fala Léo, presidente da Câmara

“O papel da Escola do Legislativo é aproximar a população do funcionamento do parlamento, explicar como as decisões são tomadas e fortalecer a participação cidadã. Levar conhecimento sobre o funcionamento do poder que, por essência, existe para representar o povo”, ressaltou Juliana.

No projeto, a autora estabelece que a Escola do Legislativo deverá oferecer suporte conceitual e treinamento para a elaboração de leis e para o exercício das atividades profissionais das áreas administrativa e legislativa; promover a realização de cursos de ambientação aos novos vereadores, coordenadores e assessores parlamentares no início de cada Legislatura; a qualificação dos servidores nas atividades de suporte técnico-administrativo ampliando a sua formação em assuntos legislativos; desenvolver ações de educação para a cidadania, programas e atividades específicas objetivando a formação e a qualificação de lideranças comunitárias e políticas: e estimular a valorização humana dos servidores, proporcionando bem-estar e qualidade de vida.