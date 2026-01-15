Nova Odessa alerta para cuidados contra Dengue nas férias e intensifica prevenção

Prefeitura mantém trabalho diário de combate ao Aedes aegypti e orienta moradores a redobrarem a atenção com imóveis e recipientes que acumulam água

Com a chegada do período de férias e chuvas intensas, a Prefeitura de Nova Odessa alerta à população sobre a importância de manter os cuidados contra a Dengue e outras arboviroses. A Vigilância Municipal em Saúde orienta como evitar possíveis criadouros do mosquito Aedes aegypti, vetor da doença.

As principais recomendações da Vigilância são: manter caixas d’água e reservatórios sempre bem vedados; fechar ou vedar vasos sanitários inutilizados; realizar a manutenção semanal de piscinas com produtos adequados; eliminar pratos de vasos de plantas; armazenar garrafas, baldes, pneus e outros recipientes de cabeça para baixo e protegidos da chuva; retirar o lixo das lixeiras com frequência; manter lajes limpas e com escoamento adequado; vedar ralos internos que acumulam água e manter aquários devidamente tampados ou protegidos com tela.

De acordo com a diretora da Vigilância em Saúde de Nova Odessa, Joseane Martins Gomes, em 2025 foram confirmados 801 casos de Dengue e dois óbitos registrados. “Os agentes da Vigilância continuam realizando as visitas nos imóveis do município, orientando e recolhendo possíveis materiais que poderiam facilitar a proliferação do mosquito,”, disse a diretora.

Ainda segundo a Vigilância, o pico da Dengue no município no ano passado, ocorreu em março, com 222 confirmações, seguido por abril, 178, maio, 115 e fevereiro com 109, refletindo o impacto do período mais quente e chuvoso. A partir de junho, os números caíram de forma significativa, mantendo-se em patamares mais baixos até o fim do ano, com registros mensais variando entre 12 e 24 casos.

Sintomas

Entre os principais sintomas da Dengue estão febre alta, dor atrás dos olhos, dores no corpo e nas articulações, manchas avermelhadas na pele, coceira ou náuseas, a pessoa procure imediatamente uma unidade de saúde. A identificação precoce dos casos é fundamental para evitar complicações e contribuir com o controle da doença no município.

