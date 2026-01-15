A Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Administração, convoca 51 candidatos aprovados em concurso público para assumirem seus cargos em 23 funções. Os editais de convocação serão publicados nesta quinta-feira (15) no Diário Oficial do Município, disponível no site da Prefeitura (www.americana.sp.gov.br). Além da publicação, os profissionais também recebem um telegrama com informações sobre a convocação.

No primeiro edital, são convocados os aprovados para os cargos de ajudante geral (6), médico de família, médico ultrassonografista, motorista (4), motorista de ambulância, operador de máquinas pesadas, servente e técnico de enfermagem (2). Eles devem comparecer ao Auditório Villa Americana, no Paço Municipal, no próximo dia 22 (quinta-feira), às 9h, com entrada pelo estacionamento dos fundos, na Rua Presidente Vargas.

Já no segundo edital de convocação, as vagas são para as funções de assistente social (2), escriturário (3), fiscal de atividades, inspetor de alunos (3), monitor escolar (4), PEB 1 – Educação Fundamental (4), PEB 2 – Artes, PEB 2 – Educação Física, PEB 2 – Inglês (2), PEB 1 – Educação Infantil (2), pedagogo PCD, professor de Creche (6), professor de Educação Especial (2), psicólogo e técnico de segurança do trabalho. Os profissionais devem se apresentar também no dia 22, às 13h30, no mesmo local.

O secretário municipal de Administração, Eduardo Flores, ressaltou a importância das novas contratações. “Por meio do concurso público, as vagas são preenchidas com agilidade, reforçando o compromisso da administração municipal com a transparência no serviço público, garantindo atendimento de qualidade para a população”, afirmou.