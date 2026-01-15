Roberta Lima discute modelo de atendimento público no Hospital Vet de Curitiba

A vereadora Roberta Lima (PRD) se reuniu na sexta-feira (9) com representantes do Hospital Veterinário Municipal de Curitiba com o objetivo de conhecer o funcionamento, a estrutura e os modelos de gestão adotados pela unidade, que é referência no atendimento público à causa animal.

Durante a visita, a parlamentar conversou com a coordenadora administrativa do hospital, Sandra Rodrigues, e o diretor clínico, Dr. Rafael Binder, que apresentaram detalhes sobre a organização administrativa, os serviços oferecidos e os fluxos de atendimento, bem como os desafios e os resultados alcançados pelo hospital ao longo de sua atuação.

De acordo com Roberta, a reunião teve como principal finalidade colher informações, experiências e ideias que possam contribuir futuramente para a discussão e o planejamento de políticas públicas voltadas ao atendimento veterinário em Americana, fortalecendo as ações de proteção e bem-estar animal no município.

“Encontros como esse são fundamentais para buscar referências bem-sucedidas de políticas públicas eficazes, baseadas em experiências que já demonstraram resultados positivos em outras cidades do país. Conhecer de perto um hospital veterinário público que já funciona de forma estruturada nos permite aprender com quem já superou desafios e consolidou um serviço essencial à população. Essa troca de experiências é importante para pensarmos, com responsabilidade e planejamento, em soluções para Americana”, comentou Roberta.

