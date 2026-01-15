Dois bolsonaristas decidiram atacar a ex-primeira dama Michelle Bolsonaro e a senadora Damares Alves e tomaram respostas não esperadas.

Elas responderam nas redes sociais com notas e surpreenderam pela postura firme e independente.

Bolsonarista 1-

O pastor Silas Malafaia, aos berros e provavelmente como garoto de recados, exigiu que Damares revelasse os nomes de pastores e igrejas envolvidos na fraude do INSS ou CALASSE a boca. Achou que iria intimidar, como eles sempre acreditam que fazem com mulheres. Ele trucou, ela pediu seis e mostrou os nomes e as igrejas.

Bolsonarista 2-

Ligado aos filhos, o blogueiro exilado nos Estados Unidos Allan dos Santos bateu duramente na ex-primeira dama. Ele a atacou por compartilhar vídeos do governador de São Paulo Tarcísio de Freitas. Ele também a acusa de não divulgar as mídias do enteado Carlos Bolsonaro.