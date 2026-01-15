Cachorra fugiu na v Dainese e Gata foragida desde o natal

Minha gata fugiu dia 26/12, poderia publicar na sua linha do tempo para as pessoas verem?

Ela é minha mas casei e ficou com meus pais. Minha mãe faleceu de dengue em fevereiro de 2025, e ela ficou sendo a companheira do meu pai. Um suporte emocional. Ele foi viajar e eu fiquei cerca de 20 dias com ela aqui em casa, em Nova Odessa, ela já tinha acostumado mas dia 26/12 eu fui passar aspirador na casa e ela se escondeu embaixo da minha cama, quando voltei pra passar pano ela já não estava mais lá. Não dei bola pq tudo ela se enfiava embaixo da cama, achei que estivesse no outro quarto. Isso era umas 10:30. Sai depois de uns 40 minutos e vim para americana, levar meu pai no mercado, quando voltei 14:30 meu esposo falou “não apareceu até agora” dai fui procurar ela e não achei… meu portão é fechado, muro alto, as duas únicas possibilidades possíveis seria ela ter pulado o muro do vizinho que tbm é alto mas ali tem câmera e não pegou ela… e a outra possibilidade era entrar no motor do carro e ter vindo pra americana. Eu fui no pague menos da cillos!! Por favor, quero muito encontrar ela, eu pago recompensa se alguém estiver com ela