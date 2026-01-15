Os prefeitos do PL na região, Chico Sardelli (Americana) e Rafael Piovezan (Santa Bárbara) voltaram a se reunir este começo do ano. 2026 é ano eleitoral e Sardelli deve ter o filho Franco candidato a deputado estadual.
O encontro foi na prefeitura de Santa Bárbara com o americanense visitando o barbarense.
Chico e seu candidato
A dupla ensaiou parceria ano passado, com Sardelli, Piovezan, Franco e o vice-prefeito de SB Felipe Sanches, no que seria uma aliança de olho em 2026.
Mas a coisa esfriou na reta final do ano. Piovezan teria dito que busca um nome ‘seu’ para a disputa deste ano. O que foi conversado entre os dois não se sabe, apenas que eles fizeram um ‘encontro de amigos’.
