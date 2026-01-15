A Guarda Municipal de Americana realizou, na manhã desta quarta feira (14), a apreensão de drogas entorpecentes durante patrulhamento preventivo no bairro Monte Verde.

A ocorrência foi registrada por volta das 11h20, na Estrada Municipal Americana/Cosmópolis. Durante o patrulhamento, os agentes avistaram um indivíduo em frente a um terreno baldio. Ao retornarem para realizar a abordagem, o suspeito não foi mais localizado.

Vídeo apreensão de drogas em Americana

Considerando que a região é conhecida pelo comércio de drogas, as equipes realizaram buscas em terrenos próximos. Em um dos locais, foi encontrada uma bolsa contendo 20 porções de crack, 22 porções de maconha, 29 porções de cocaína, além de R$ 94,00 em dinheiro.

Todo o material apreendido foi encaminhado à Delegacia de Polícia, onde permaneceu à disposição da Justiça para as providências legais cabíveis.

