Sumaré: Banco do Povo aumenta 212% volume de crédito concedido em 2025

Unidade vinculada à Secretaria Municipal do Trabalho, Emprego, Renda e Desenvolvimento Econômico liberou R$ 1,024 milhão em 56 contratos no ano passado

O Banco do Povo Paulista – unidade Sumaré, vinculado à Secretaria Municipal do Trabalho, Emprego, Renda e Desenvolvimento Econômico, encerrou o ano de 2025 com resultados expressivos que reforçam seu papel estratégico no fortalecimento da economia local. Dados do relatório técnico da pasta apontam crescimento significativo tanto no número de atendimentos quanto no volume de crédito concedido, superando de forma consistente os indicadores de 2024.

Entre janeiro e dezembro de 2025, a unidade realizou 2.035 atendimentos a empreendedores do município, somando ações presenciais, remotas e visitas técnicas externas. O atendimento remoto consolidou-se como o principal canal, com 1.103 registros (54,2%), seguido pelo atendimento presencial, com 544 atendimentos (26,7%), e pelas visitas técnicas, que totalizaram 388 ações (19,1%).

Na comparação com o ano anterior, os números revelam crescimento contínuo e expressivo em praticamente todos os meses e modalidades de atendimento. Em alguns períodos, o aumento relativo ultrapassou a marca de 5.000%, evidenciando a ampliação do acesso aos serviços, o fortalecimento das ações de orientação aos empreendedores e a maior eficiência operacional da unidade.

O desempenho nas operações de crédito também foi histórico. Ao longo de 2025, foram formalizados 56 contratos, que resultaram na liberação de R$ 1.024.871,50 em empréstimos. O valor representa um crescimento de 212,3% em relação ao total emprestado em 2024, que somou R$ 328.277,19.

Os meses de julho, agosto, setembro e outubro se destacaram pelos elevados volumes de recursos liberados, com crescimentos superiores a 1.000% quando comparados aos mesmos períodos do ano anterior. Outro dado relevante é o perfil dos beneficiários: 58,93% dos contratos foram destinados a mulheres, reforçando o compromisso do programa com a inclusão financeira e o incentivo ao empreendedorismo feminino.

Resultados

Para o prefeito de Sumaré, Henrique do Paraíso, os resultados confirmam a importância do Banco do Povo Paulista como ferramenta de desenvolvimento. “Os resultados alcançados em 2025 demonstram que estamos no caminho certo ao investir em políticas públicas que fortalecem os pequenos empreendedores. O crescimento expressivo nos atendimentos e no volume de crédito concedido reflete uma gestão comprometida com o desenvolvimento econômico, a geração de renda e a melhoria das condições de trabalho da nossa população”, destacou.

O vice-prefeito e secretário de Governo, André da Farmácia, também ressaltou o impacto social das ações. “O Banco do Povo Paulista tem cumprido um papel fundamental ao aproximar o crédito de quem realmente precisa. O aumento significativo dos atendimentos e dos empréstimos concedidos mostra a confiança dos empreendedores no programa e o trabalho integrado da administração municipal para ampliar oportunidades e fomentar o crescimento sustentável da economia local”, afirmou.

Já o secretário municipal do Trabalho, Emprego, Renda e Desenvolvimento Econômico, Ed Carlo Michelin, enfatizou a evolução técnica e operacional da unidade. “Os dados do relatório técnico evidenciam a melhoria dos processos, a diversificação dos canais de atendimento e o fortalecimento das ações externas. Esse desempenho é resultado do empenho da equipe técnica e de um planejamento estratégico focado em oferecer atendimento qualificado e ampliar o acesso ao crédito produtivo orientado”, explicou.

Atendimento à população

Empreendedores interessados em obter crédito, orientações ou informações sobre as linhas disponíveis podem procurar o Banco do Povo Paulista – Unidade Sumaré, vinculado à Secretaria Municipal do Trabalho, Emprego, Renda e Desenvolvimento Econômico. O atendimento é realizado de forma presencial, remota e por meio de agentes de campo, garantindo maior acesso e agilidade aos serviços.

Endereço: Praça da República, nº 203 – Centro

E-mail: [email protected]

Telefone: (19) 3903-4231

Agentes: (19) 97102-9255 | (19) 99648-4345

