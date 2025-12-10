O vereador de Americana Jean Mizzoni (Agir) fez um forte depoimento sobre o caso de abuso na escola estadual Dilecta Ceneviva no bairro Cidade Jardim. Ele relatou que estudou na escola por vários anos e se mostrou indignado com o ocorrido.

Fez certo ao não criminalizar a educação sexual nas escolas e falar em mais Segurança.

Jean Mizzoni comenta abuso em escola

Quando alguém que deveria educar se transforma em agressor, todos os valores que sustentam a nossa sociedade são colocados em xeque 🚨⚠️

Como sempre reforço: nossas escolas precisam de protocolos firmes de segurança, proteção e trabalho contínuo de conscientização e prevenção ao abuso contra crianças e adolescentes.

O CASO- Na semana passada, o vice-diretor da Escola Estadual Dilecta, no Cidade Jardim, em Americana, de 43 anos, foi preso temporariamente após câmeras de segurança registrarem imagens que levantaram suspeita de estupro de vulnerável dentro da sala de aula.

