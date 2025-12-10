O temporal veio- Conforme previsto pela meteorologia e alertado pela Defesa Civil, a região de Americana enfrenta na noite desta terça-feira (9/12) chuvas intensas que devem continuar ao longo das próximas horas.

Para quarta-feira, estão previstas rajadas de vento que podem chegar a 90 km/h, aumentando o risco de quedas de árvores e possíveis transtornos. As autoridades reforçam que a população deve redobrar os cuidados e evitar áreas de risco.

CARRO CAPOTA NA RUA FLORINDO CIBIN NO MORADA DO SOL, EM AMERICANA

NO MORADA DO SOL, EM AMERICANA

Um acidente foi registrado na noite desta terça-feira, 9 de dezembro, na Rua Florindo Cibin, no bairro Morada do Sol, em Americana.

A chuva intensa que atinge a cidade contribuiu para que o motorista perdesse o controle após frear, fazendo o veículo capotar. A vítima, um homem, passa bem e aguarda atendimento das equipes de resgate que estão a caminho. Autoridades seguem no local acompanhando a ocorrência.

