A Cia Athletica apresenta as tendências que devem transformar a rotina de treino em 2026. Segundo Cacá Ferreira, gerente técnico da rede, o próximo ano será marcado pela combinação de tecnologia, personalização e saúde integral, com foco crescente em bem-estar físico e mental.

A personalização guiada por dados será um dos pilares do novo cenário fitness. “A tecnologia está permitindo treinos cada vez mais ajustados ao perfil de cada pessoa, considerando histórico, objetivos e até padrões de sono e recuperação”, explica Cacá. Wearables e aplicativos inteligentes devem se consolidar como aliados diários.

Outra tendência forte é o crescimento dos programas de longevidade ativa. Cacá destaca que modalidades focadas em mobilidade, força e equilíbrio ganham espaço entre adultos e idosos. “As pessoas estão buscando qualidade de vida e independência ao longo dos anos, e isso se reflete no tipo de treino que escolhem.”

As aulas coletivas também retomam protagonismo, impulsionadas pela busca por motivação e senso de comunidade. Para Cacá, experiências em grupo ajudam na constância e no prazer de treinar. “Criar vínculos aumenta o engajamento e torna a prática mais leve e sustentável”, afirma.

Para 2026, o bem-estar mental seguirá no centro das atenções, com modalidades que integram corpo e mente. A Cia Athletica reforça que o futuro do fitness passa por equilíbrio, tecnologia e escolhas personalizadas. “Mais do que tendência, é um movimento de cuidado integral com a saúde”, conclui Cacá.

Sobre a Companhia Athletica tendências

A Companhia Athletica está presente no mercado há 40 anos e conta com 18 unidades em operação nas cinco regiões do país, além de mais uma segunda unidade em Brasília em fase de construção. Ao longo de sua trajetória, a rede se firmou como referência no fitness brasileiro pela seriedade, profissionalismo e cuidado com as pessoas. É uma academia completa para todas as fases da vida: do bebê ao bisavô, e tem no seu DNA o compromisso de fazer o aluno sair sempre melhor do que entrou.

A primeira unidade foi inaugurada em 1985, em São Paulo. Instalada na Rua Kansas (Brooklin), nascia como primeiro espaço construído especialmente para abrigar uma academia de ginástica no Brasil.

Foi a primeira rede de academias a funcionar aos sábados, domingos e feriados (exceto Natal e Ano Novo), oferecendo também um dos maiores parques aquáticos do Brasil, com 22 piscinas, sendo 11 semiolímpicas. Juntas, as unidades somam mais de 60 mil metros quadrados de área construída de academia, fora estacionamentos.

Sempre em linha com as novas tendências, hoje a rede de academias disponibiliza para os seus alunos uma infraestrutura de primeira: localização privilegiada pela comodidade e segurança, equipamentos de última geração, ambientes exclusivos para diversas modalidades esportivas e todas as idade, professores especialistas e tecnologia a favor da melhor experiência do aluno como o CiaOn: aplicativo de celular que reúne diversas funcionalidades, como a grade de horário das aulas, agendamento de serviços, os treinos elaborados pelos professores e agora também o CIA GO (aulas e treinos virtuais).

Bicampeã da pesquisa “Melhor Academia do Brasil” em Atendimento ao Cliente do Estadão (2024 e 2025), a Companhia Athletica reforça seu compromisso permanente com a excelência, a inovação e o bem-estar de seus alunos.

