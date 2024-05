A equipe do setor de Saúde Bucal de Americana esteve, nesta sexta-feira (10), na APAE (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais) para uma ação de promoção em saúde bucal, com palestra lúdica e avaliações odontológicas.

No total, 91 alunos da instituição foram submetidos à avaliação, dos quais 75 foram encaminhados ao Centro de Especialidades Odontológicas (CEO) para tratamento específico.

A ação nas unidades de ensino faz parte de um cronograma de trabalho do setor, que leva aos estudantes de Americana orientações gerais sobre escovação correta, alimentação saudável e a importância da visita ao dentista.

“Foi uma ação muito proveitosa, em que pudemos levar muita orientação em saúde bucal aos alunos, com atividades de prevenção e encaminhamentos para tratamento especializado. Temos diversos profissionais envolvidos nessa programação que fazemos todos os anos nas instituições de ensino do município, e isso tem sido muito gratificante”, destacou a coordenadora do setor de Saúde Bucal, Claudia Borelli.