Alunos da Fatec Sumaré criam ‘ecobags’ com materiais recicláveis

Iniciativa promove práticas conscientes, desde escolha de insumos até estratégias de divulgação, precificação e comercialização dos itens desenvolvidos pelos estudantes

Ecobags produzidas com materiais sustentáveis, tais como tampas de garrafa PET, juta, algodão cru e partes de calça jeans. Esse foi o desafio de conclusão da disciplina de comunicação empresarial dos alunos do primeiro semestre do curso de Gestão de Negócios e Inovação da Faculdade de Tecnologia do Estado (Fatec) Sumaré.

A tarefa proposta pelo professor Aldo Pontes teve como objetivo estimular os estudantes a explorar soluções criativas a partir dos conceitos da matéria. Além de elaborar as peças, eles tiveram que buscar fornecedores, fazer levantamento de custos, definir valores dos produtos e montar uma estratégia de marketing para divulgação e vendas.

Algumas ecobags foram vendidas aos próprios participantes e alguns grupos receberam encomendas para a produção de mais unidades. “Foi gratificante ver o resultado do nosso esforço. Planejamos cada detalhe, buscamos os materiais, definimos os custos e estratégias, e ver as pessoas interessadas a ponto de comprarem nossas ecobags mostra que o trabalho valeu a pena”, afirma o aluno Wesley Costa Barreto, integrante de um dos grupos que comercializou quase todas as unidades produzidas.

