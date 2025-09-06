De “Pesadão” a “Meu talismã”, Iza conquistou espaço definitivo no cenário musical brasileiro com sua mistura de força, autenticidade e talento. Neste dia 3 de setembro, a artista completa 35 anos, e o Ecad (Escritório Central de Arrecadação e Distribuição) fez um levantamento de sua trajetória.
+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP
A artista tem 61 obras musicais e 295 gravações cadastradas no banco de dados da gestão coletiva.
O levantamento especial revela que a música “Meu talismã”, composta por ela, Pablo Bispo, Ruxell e Sergio Santos, é a sua música mais tocada nos últimos cinco anos e também a mais regravada.
Em seguida, também em ambos os rankings, aparecem “Pesadão”, de Pablo Bispo, Falcão, Iza, Ruxell e Sergio Santos, e “Brisa”, também de Pablo Bispo, Iza, Ruxell e Sergio Santos.
Ranking das músicas de autoria de Iza mais tocadas
nos últimos cinco anos no Brasil nos principais segmentos de execução pública (Rádio, Shows, Sonorização Ambiental, Música ao Vivo, Casas de Festas e Diversão, Carnaval e Festa Junina)
|Posição
|Música
|Autores
|1
|Meu talismã
|Iz / Pablo Bispo / Ruxell / Sergio Santos
|2
|Pesadão
|Pablo Bispo / Falcao / Iz / Ruxell / Sergio Santos
|3
|Brisa
|Pablo Bispo / Iz / Ruxell / Sergio Santos
|4
|Mó paz
|Iz / Carolzinha / Andre Vieira / Wallace Vianna / Joaquim Ivandro Paulo / Sergio Santos / Breder
|5
|Gueto
|Iz / Pablo Bispo / Ruxell / Sergio Santos
|6
|Let me be the one
|Pablo Bispo / Brandon Michael Green / Iz / Yonatan / Ruxell / Sergio Santos
|7
|Fé
|Pablo Bispo / Fabinho Legramandi / Iz / Lucas Guedes / Wk / Henrique Bacellar / Pierrot Junior / Ruxell / Sergio Santos
|8
|Será
|Pablo Bispo / Iz / Glauco Jorge / Otavio / Chicao / Pedrocalais / Tio Wilson / Ruxell / Sergio Santos
|9
|Yoyo
|Iz / Pablo Bispo / Gloria Groove / Ruxell / Sergio Santos
|10
|Mole
|Iza / Pablo Bispo / Ruxell / Sergio Santos
Top 3 das músicas de autoria de Iza mais gravadas
|Posição
|Música
|Autores
|1
|Meu talismã
|Iz / Pablo Bispo / Ruxell / Sergio Santos
|2
|Pesadão
|Pablo Bispo / Falcao / Iz / Ruxell / Sergio Santos
|3
|Brisa
|Pablo Bispo / Iz / Ruxell / Sergio Santos
Leia + sobre diversão e arte