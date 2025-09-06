De “Pesadão” a “Meu talismã”, Iza conquistou espaço definitivo no cenário musical brasileiro com sua mistura de força, autenticidade e talento. Neste dia 3 de setembro, a artista completa 35 anos, e o Ecad (Escritório Central de Arrecadação e Distribuição) fez um levantamento de sua trajetória.

A artista tem 61 obras musicais e 295 gravações cadastradas no banco de dados da gestão coletiva.

O levantamento especial revela que a música “Meu talismã”, composta por ela, Pablo Bispo, Ruxell e Sergio Santos, é a sua música mais tocada nos últimos cinco anos e também a mais regravada.

Em seguida, também em ambos os rankings, aparecem “Pesadão”, de Pablo Bispo, Falcão, Iza, Ruxell e Sergio Santos, e “Brisa”, também de Pablo Bispo, Iza, Ruxell e Sergio Santos.

Ranking das músicas de autoria de Iza mais tocadas

nos últimos cinco anos no Brasil nos principais segmentos de execução pública (Rádio, Shows, Sonorização Ambiental, Música ao Vivo, Casas de Festas e Diversão, Carnaval e Festa Junina)

Posição Música Autores 1 Meu talismã Iz / Pablo Bispo / Ruxell / Sergio Santos 2 Pesadão Pablo Bispo / Falcao / Iz / Ruxell / Sergio Santos 3 Brisa Pablo Bispo / Iz / Ruxell / Sergio Santos 4 Mó paz Iz / Carolzinha / Andre Vieira / Wallace Vianna / Joaquim Ivandro Paulo / Sergio Santos / Breder 5 Gueto Iz / Pablo Bispo / Ruxell / Sergio Santos 6 Let me be the one Pablo Bispo / Brandon Michael Green / Iz / Yonatan / Ruxell / Sergio Santos 7 Fé Pablo Bispo / Fabinho Legramandi / Iz / Lucas Guedes / Wk / Henrique Bacellar / Pierrot Junior / Ruxell / Sergio Santos 8 Será Pablo Bispo / Iz / Glauco Jorge / Otavio / Chicao / Pedrocalais / Tio Wilson / Ruxell / Sergio Santos 9 Yoyo Iz / Pablo Bispo / Gloria Groove / Ruxell / Sergio Santos 10 Mole Iza / Pablo Bispo / Ruxell / Sergio Santos

Top 3 das músicas de autoria de Iza mais gravadas

Posição Música Autores 1 Meu talismã Iz / Pablo Bispo / Ruxell / Sergio Santos 2 Pesadão Pablo Bispo / Falcao / Iz / Ruxell / Sergio Santos 3 Brisa Pablo Bispo / Iz / Ruxell / Sergio Santos

