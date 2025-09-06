Tarcisio de Freitas, governador de São Paulo, vai apostar nas privatizações como ‘vitrine’ de sua campanha pela reeleição ou para presidente no ano que vem.

O Governo de São Paulo realizou nesta sexta-feira (05), às 10 horas, na sede da Bolsa de Valores (B3), em São Paulo, o leilão de concessão do Lote Paranapanema, que reúne 285 quilômetros de rodovias no interior paulista. As empresas Infra BR V Missouri Holding III SA, CS Infra e o consórcio Viaja SP entregaram propostas na B3 na segunda-feira (1º). O contrato terá duração de 30 anos e prevê R$ 5,8 bilhões em investimentos privados, com foco em segurança viária, fluidez no tráfego e desenvolvimento regional.

O projeto integra o Programa de Parcerias de Investimentos do Estado de São Paulo (PPI-SP), que tem como objetivo qualificar os serviços públicos, gerar empregos e impulsionar o crescimento econômico.

Melhorias previstas pelo governo Tarcísio

O pacote de intervenções contempla a duplicação de 147 quilômetros de rodovias, a construção de 29 novas passarelas, implantação de 84 paradas de ônibus, 56 quilômetros de acostamentos, 13 quilômetros de vias marginais, além de 15 dispositivos em desnível e 39 em nível.

Também estão previstos iluminação LED em áreas urbanas, monitoramento por câmeras CFTV, painéis de mensagens variáveis, cobertura de comunicação sem fio, postos de pesagem e ambulâncias para atendimento pré-hospitalar.

Um dos diferenciais do projeto é a implantação do Siga Fácil, sistema de pórticos eletrônicos que substitui as praças físicas e permite a tarifa proporcional à distância percorrida. A leitura é feita de forma automática por meio de tags e placas, trazendo mais fluidez e segurança.

O sistema, no entanto, só entrará em operação após a entrega das vias marginais gratuitas, garantindo que o tráfego local — especialmente o deslocamento entre bairros — não seja tarifado. A separação entre o tráfego de longa distância e as marginais que atendem o comércio e moradias tornará o corredor mais eficiente e reduzirá os conflitos viários. A solução trará benefícios aos usuários em todo o trecho concedido, ao otimizar o fluxo de veículos, diminuir os congestionamentos e reduzir tanto o tempo de viagem quanto a emissão de CO₂, já que não haverá a necessidade de paradas em cabines físicas.

Impacto regional

O Lote Paranapanema abrange trechos da Rodovia Raposo Tavares (SP-270), entre Ourinhos e Itapetininga, além de rodovias estaduais complementares (SP-189, SP-278, SPA-204/270, SPA-245/270, SPA-326 e SPA-312). A iniciativa beneficia diretamente os municípios de Angatuba, Bernardino de Campos, Buri, Campina do Monte Alegre, Canitar, Chavantes, Ipaussu, Itaí, Itapetininga, Ourinhos, Paranapanema, Piraju e Tejupá.

A duplicação integral da Raposo Tavares nesse trecho transformará a rodovia em um novo corredor estratégico para o escoamento do agronegócio, conectando o interior paulista e a região Centro-Oeste ao Porto de Santos. Com isso, a via passará a ser uma alternativa competitiva à Rodovia Castello Branco (SP-280), hoje sobrecarregada, especialmente na altura de Barueri.

A expectativa do Governo de São Paulo é oferecer aos transportadores e caminhoneiros duas opções eficientes de acesso ao porto, reduzindo gargalos logísticos e aumentando a competitividade do agronegócio brasileiro.

Consolidação da Raposo Tavares

O Lote Paranapanema se soma aos projetos Nova Raposo e Rota Sorocabana, concedidos em 2023, formando um corredor totalmente duplicado e qualificado da Raposo Tavares. A estimativa do governo estadual é que essa configuração aumente a atratividade da rodovia, distribua melhor o fluxo de veículos e reduza a pressão sobre a Castello Branco.

