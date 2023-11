Alunos de Sumaré mobilizam voluntários para doação de sangue

O Grau Técnico Sumaré realizou na última semana mais uma campanha de doação de sangue. Alunos, professores, colaboradores e parceiros mobilizaram voluntários que, juntos, arrecadaram 18 bolsas de sangue. A coleta aconteceu no Hospital Estadual Sumaré, posto do Hemocentro da Unicamp.

A realização de campanhas de doação de sangue faz parte da agenda do Grau Técnico. As ações são realizadas na escola ou diretamente em postos do hemocentro, como aconteceu na semana passada. Ao longo do ano, a escola arrecadou um total de 75 bolsas de sangue.

Adriana Guerra, gestora do Grau Técnico Sumaré, explica que cada doação é capaz de ajudar até quatro pacientes que necessitam de transfusão. “Mais uma vez os alunos, professores e toda a equipe do Grau Técnico Sumaré se mobilizaram para levar o maior número de voluntários possível ao posto de coleta e ajudar os pacientes que precisam de sangue”, comenta.

O procedimento para doação de sangue é simples, rápido e totalmente seguro. Para ser um doador, o candidato deve ter entre 18 e 69 anos (maiores de 60 anos não podem realizar a doação pela primeira vez), pesar no mínimo 50 quilos e estar descansado.

Novembro Azul

Na última sexta-feira, dia 17, mais de 100 unidades do Grau Educacional, distribuídas por todo o Brasil, entre elas a unidade de Sumaré, uniram esforços para realizar a campanha Novembro Azul, uma ação nacional voltada à conscientização sobre a importância do autocuidado e a necessidade do diagnóstico precoce de doenças masculinas, com destaque especial para o câncer de próstata.

Conscientes da relevância do autocuidado, todas as escolas do Brasil participaram de ações simultâneas, tanto internamente quanto junto à comunidade, ressaltando a importância do exame e fornecendo informações essenciais sobre prevenção e cuidados. Em Sumaré, os alunos distribuíram panfletos para alertar sobre a importância da prevenção.

“A principal meta desta iniciativa é alertar a população sobre a importância do autocuidado e do diagnóstico antecipado, enfatizando a prevenção de doenças masculinas, com foco especial no câncer de próstata. Além disso, a ação visa informar a população sobre os canais públicos disponíveis para buscar ajuda quando necessário.”, explica Aristeu Neves, responsável pela organização da ação.

