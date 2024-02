Alunos da Escolinha de Taekwondo de Nova Odessa, cujas aulas

são oferecidas gratuitamente por meio de projeto social parceiro da Secretaria de Esportes da Prefeitura, passaram por graduação na terça-feira (13/02). O exame de troca de faixa aconteceu no Ginásio Municial de Esportes do Jardim Santa Rosa, onde acontecem as aulas. Dez alunos que praticam a modalidade foram graduados – entre eles seis meninas.

A cerimônia acontece duas vezes ao ano e os exames são avaliados pelo grão mestre 6º Dan Carlos Costa, de Campinas. De acordo com o professor Alan do Nascimento, praticante de taekwondo do 1º GUB (faixa vermelha ponta preta), a graduação ocorre através de avaliação da técnica e do conhecimento que o aluno tem da modalidade.

“O aluno precisa saber, entender e executar as técnicas que são ditas em coreano. Eles precisam ter resistência e concentração para passar por cada etapa do exame, que são divididas em Tchagi (técnicas de chutes), Kibon Donjak (técnicas de socos e defesas), Poomsae (sequência de movimentos) e Hoshinsul (defesa pessoal) e Quebramento de madeira com técnicas de chutes ou soco”, explicou.

A escolinha gratuita do projeto social conta com praticantes a partir dos 6 anos. Mais da metade da turma é formada por meninas – são sete, de diversas idades, praticando a modalidade.

“O taekwondo ganha novos adeptos a cada ano. Inclusive, temos alunos das cidades vizinhas. Para os alunos menores de idade, fazemos um acompanhamento através de um questionário enviado aos pais e professores, a fim de também avaliar o comportamento do aluno fora da escola”, disse Alan Nascimento.

As aulas são comandadas pelo professor Alan há 7 anos, sob a coordenação e acompanhamento do professor Wagner Lopes Júnior. Além dele, a iniciativa conta também com o auxílio dos instrutores Aline dos Santos e Juliano Cavaglieri.

“Agradecemos o apoio da Secretaria Municipal de Esportes e reforçamos o convite aos empresários para que assistam aos treinos e patrocinem este lindo esporte, que vem crescendo e esperamos orgulhar a cidade com troféus e medalhas. O patrocínio é importante para que consigamos, inclusive, participar de campeonatos e levar o nome de Nova Odessa”, completou o professor.

As aulas de taekwondo acontecem toda segunda-feira, das 19h às 20h, e aos sábados, das 9h às 10h30, no Ginásio do Santa Rosa. Os empresários interessados em apoiar o esporte devem entrar em contato com Alan pelo WhatsApp (19) 98894-1868.

ARTE MARCIAL

O Taekwondo é uma arte marcial que surgiu na Coreia do Sul, e assim como as demais modalidades do gênero, exige disciplina e autocontrole dos participantes. Formada por tae (pés), kwon (mãos) e do (caminho espiritual), significa “caminho dos pés e mãos através da mente”.

“A modalidade envolve destreza, técnicas de ataque e defesa e a prática oferece diversos benefícios ao corpo e à mente, como melhoria da coordenação motora, desempenho físico, melhoria da atenção, respeito pelo próximo, autocontrole e reconhecimento de hierarquia social”, explicou o professor Alan.

No Brasil, o esporte foi introduzido na década de 70 pelo mestre coreano Sang Min Cho. O primeiro campeonato disputado em território nacional ocorreu em 1973. A modalidade passou a fazer parte dos Jogos Olímpicos em 1988.

A ITF (Federação Internacional de Taekwondo) foi fundada em 1966, na Coreia do Sul, e o esporte é regulamentado pela ITF (International Taekwondo Federation) e a WTF (World Taekwondo Federation). O Dia Mundial do Taekwondo vem sendo comemorado desde 2006, em 04 de setembro.

