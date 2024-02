A Campinas Restaurant Week está de volta! O festival gastronômico, que oferece menus completos (com entrada, prato principal e sobremesa) a preços fixos em restaurantes selecionados, acontece de 14 de março a 14 de abril em cerca de 30 estabelecimentos de Campinas e região.

A iniciativa abrange todas as especialidades, desde a tradicional comida brasileira, passando pela italiana, argentina, mexicana e japonesa, até os pratos autorais. “Essa é uma oportunidade aos apreciadores da alta gastronomia de apreciar pratos autênticos e culturais a partir de uma experiência única e um valor fixo. E para o restaurante é uma ótima oportunidade de divulgar o seu estabelecimento e lucrar com a venda de muitos menus durante o mês”, ressalta o idealizador da Brasil Restaurant Week, Fernando Reis.

Os restaurantes que desejam se inscrever para participar da 19ª Campinas Restaurant Week devem entrar em contato com Andressa ou Henrique pelo WhatsApp (11) 97667-1822 e solicitar todas as informações.

Sobre a Restaurant Week

Presente em mais de 20 cidades brasileiras, a Brasil Restaurant Week é, há 16 anos, um dos maiores e mais esperados festivais gastronômicos do mundo. Com o objetivo de criar oportunidades e acesso à boa gastronomia, o festival movimenta e aquece o mercado gastronômico em períodos de baixa sazonalidade. Assim, durante o evento, os principais restaurantes preparam um menu especial, temático, com harmonizações diferenciadas e valor fixo para levar aos clientes experiências prazerosas.