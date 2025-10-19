Alunos do Colégio Americana simulam sessão no projeto Câmara Jovem

Cerca de 20 alunos do 1º Ano do Ensino Médio do Colégio Americana participaram do projeto Câmara Jovem da Câmara Municipal de Americana nesta sexta-feira (17). Os estudantes da escola localizada no bairro Conserva simularam uma sessão ordinária, debatendo questões cotidiano, projetos de lei e indicações de própria autoria no plenário Dr. Antônio Álvares Lobo.

A sessão simulada foi a última etapa do projeto. Ao longo do ano, os alunos aprenderam as diferenças entre os três poderes e o papel do vereador e receberam orientação dos coordenadores, professores e equipe técnica da Câmara para pesquisas, elaboração das proposituras e discussões de caráter interdisciplinar, com atividades voltadas para o desenvolvimento do senso crítico e o debate em Plenário.

Durante a sessão simulada, as atividades foram orientadas pela assessoria do Legislativo e pelos representantes da escola, que acompanharam os debates. A mesa diretora foi composta por Rafaela Mendes Camargo (presidente), Paulo Sérgio da Silva Filho (primeiro secretário) e Lucas Vilas Boas Galdino (segundo secretário). Foram discutidos cinco projetos de lei e uma indicação.

Estiveram presentes durante a atividade os vereadores Fernando da Farmácia (PSD), Gutão do Lanche (Agir), Jean Mizzoni (Agir), Professora Juliana (PT), Renan de Angelo (Podemos), Talitha de Nadai (PDT) e Thiago Brochi (PL).

A etapa da sessão simulada contou ainda com uma visita guiada em que os alunos aprenderam sobre a história de Americana e da Câmara e conheceram as dependências do legislativo. Ao final, os vereadores mirins receberam certificados de participação.

As seguintes proposituras foram debatidas pelos jovens parlamentares:

– Projeto de lei de autoria das vereadoras Ana Julia Martins Valero, Rafaela Mendes Carvalho e Stella Guidolin e que dispõe sobre a obrigatoriedade de compensação ambiental por meio de plantio de árvores, proporcional ao número de moradores por residência, e estabelece incentivos tributários e penalidades, foi aprovado por unanimidade.

– Projeto de lei de autoria das vereadoras Ana Julia Martins Valero, Rafaela Mendes Carvalho e Stella Guidolin, que cria a prática anual de dispersão de sementes nativas por meio de “seed bombs” em áreas de reflorestamento e em trechos de terrenos adjacentes e rodovias e estradas, incentivando a participação de escolas e a conscientização ambiental foi aprovado por unanimidade.

– Projeto de lei de autoria dos vereadores Ana Julia Martins Valero, Rafaela Mendes Carvalho e Stella Guidolin, que dispões sobre a obrigatoriedade de os motoristas do transporte coletivo urbano permitirem o desembarque de mulheres, após as 22h, em locais que não sejam pontos de parada obrigatória, quando solicitado, foi aprovada foi aprovado por unanimidade.

– Projeto de lei de autoria dos vereadores Felipe Silva Fontinele, Paulo Sérgio da Silva Filho e Théo Cardoso, que cria o “Programa Municipal Fome Zero” e o “Banco Municipal de Alimentos Inteligente” em Americana foi aprovado por unanimidade.

– Projeto de lei de autoria dos vereadores Felipe Silva Fontinele, Paulo Sérgio da Silva Filho e Théo Cardoso, que cria o “Programa Municipal Energia Verde nas Escolas” no município de Americana, foi aprovado por unanimidade.

– Indicação de autoria dos vereadores Felipe Silva Fontinele, Paulo Sérgio da Silva Filho e Théo Cardoso, solicitando construção de uma quadra poliesportiva municipal coberta e monitorada, foi aprovada por unanimidade.

