Alunos de Nova Odessa conhecem origem dos produtos da Merenda

“De Onde Vem?” integra a Jornada de Educação Nutricional: alimentação saudável e agricultura familiar

A Prefeitura de Nova Odessa, por meio da Secretaria de Educação e do Setor de Alimentação Escolar, realizou na última sexta-feira (05/09), uma visita pedagógica com cerca de 100 alunos da rede municipal no Assentamento 1, em Sumaré. As crianças participaram de uma atividade que integra o projeto “De Onde Vem?”, uma ação da Jornada de Educação Nutricional promovida pelo Setor de Alimentação Escolar da Prefeitura Municipal, sob coordenação e supervisão das nutricionistas Dra. Juliana Pissaia Savitsky e Camila Frederico de Oliveira.

A visita envolveu estudantes da Educação Infantil e do Ensino Fundamental das escolas EMEB Alzira Ferreira Delegá, EMEB José Mário de Moraes e EMEB Simão Welsh. O grupo foi acompanhado por professores, coordenadores, diretores e integrantes da equipe de merenda escolar. Também estiveram presentes estagiários do curso de Nutrição da Faculdade de Americana (FAM).

Durante a atividade, as crianças tiveram contato direto com o processo de produção de alimentos, desde o plantio até a colheita e parte desses alimentos é destinada a merenda escolar de Nova Odessa, em parceria com a agricultura familiar.

A proposta do projeto é fortalecer a educação alimentar e nutricional nas escolas públicas. “Quando a criança planta, colhe, experimenta e conversa com quem produz o alimento, ela aprende de verdade. Nosso objetivo é formar uma geração consciente, que valoriza o alimento e entende o papel da agricultura familiar no dia a dia”, destacou ela.

O projeto

Ao longo do ano, os alunos participaram de diferentes etapas do projeto, que incluiu a apresentação de alimentos e suas origens, peças teatrais com conteúdo educativo, plantio de hortas nas escolas, atividades práticas como oficinas culinárias e ações lúdicas, além de visitas a locais de cultivo para conhecer de perto os alimentos.

