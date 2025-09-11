Brasil registra avanço de meningite em 2025 e morte de criança acende alerta em Campinas

O número de casos e óbitos permanece preocupante; a Dra. Lilian Zaboto reforça a necessidade urgente de vacinar e agir rápido

O Brasil vive um momento de alerta epidemiológico com a meningite: de janeiro a abril de 2025 foram confirmados 1.980 casos da doença em todo o país, com 168 mortes. Em Campinas (SP), 34 casos de meningite bacteriana já foram registrados neste ano, dos quais 9 resultaram em óbito — entre eles, o de uma menina de 3 anos.

Casos recentes que mobilizam autoridades

Em Campinas, uma menina de três anos morreu no último dia 6 de setembro após contrair meningite bacteriana. Apesar de ter o esquema vacinal completo contra a meningite do tipo C, ela não resistiu. As autoridades de saúde fizeram uma ação de bloqueio preventiva na creche onde ela estudava: foram administrados antibióticos a 25 colegas/professores/funcionários e 7 familiares.

Panorama nacional de 2025

Até meados de 2025, os registros oficiais apontam 1.980 casos de meningite no Brasil entre janeiro e abril, com 168 mortes .

de meningite no Brasil entre janeiro e abril, com . Também há números mais recentes que indicam 4.406 casos confirmados em 2025, dos quais 1.731 são bacterianos , 1.584 virais e 1.091 de outras/etiologias não identificadas .

em 2025, dos quais , e . Em Campinas, comparação com 2024: ao longo do ano passado foram registrados 80 casos bacterianos e 21 mortes; em 2025 até agora, 34 casos e 9 mortes

A Dra. Lilian Zaboto, médica pediatra e membro da Sociedade Brasileira de Pediatria e da Sociedade Brasileira de Imunização, aponta que:

“A meningite é uma inflamação da meninge, que é a membrana que envolve o cérebro. Ela é uma doença grave e pode ser causada por vírus ou bactérias. A meningite bacteriana pode ser prevenida através da vacinação.”

“Para a meningite bacteriana, nós temos algumas vacinas disponíveis no SUS e outras que são disponíveis apenas na rede privada. … A partir de 1 de julho de 2025 o SUS passou a implementar sua vacinação com a meningite pneumocócica quadrivalente ACWY … Na rede privada … importante é a vacina meningocócica do tipo B.”

Essas vacinas são consideradas centrais para conter surtos e evitar mortes evitáveis.

Com os casos avançando e mortes ocorrendo até mesmo em crianças vacinadas, o Brasil enfrenta o risco de repetição de surtos graves. As autoridades de saúde devem:

reforçar campanhas de vacinação, especialmente em crianças, bebês e grupos vulneráveis;

garantir que o calendário vacinal esteja atualizado e que cobertura seja ampla;

promover ações de bloqueio e vigilância epidemiológica imediata nos casos suspeitos;

orientar a população sobre sinais de alerta, para que procurem atendimento sem demora.

O cenário de 2025 mostra que a meningite permanece uma ameaça séria no Brasil. A mobilização conjunta do governo, dos profissionais de saúde e da sociedade será decisiva para conter a doença, evitar mortes e reduzir sequelas.